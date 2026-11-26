MALTEMPO Meteo in Campania, l'allerta è stata prorogata

La decisione riguarda l'intero territorio ed è legata soprattutto agli effetti che le precipitazioni già cadute potrebbero continuare a produrre

Le piogge delle ultime ore hanno lasciato terreni saturi e corsi d'acqua che potrebbero ancora superare i livelli di sicurezza. Per questo la Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l'allerta meteo regionale, modificandone però il livello: il colore arancione lascia il posto al giallo, con validità fino alle 14 di venerdì 27 novembre.La decisione riguarda l'intero territorio campano ed è legata soprattutto agli effetti che le precipitazioni già cadute potrebbero continuare a produrre. Anche quando il maltempo sarà ormai in attenuazione, infatti, le condizioni del suolo e dei bacini idrografici potranno favorire situazioni di pericolo.I rischi restano anche dopo la fine delle pioggeNel nuovo avviso, l'amministrazione regionale richiama l'attenzione sul rischio idrogeologico e idraulico residuo. La saturazione dei terreni può infatti provocare smottamenti e movimenti franosi, mentre l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua può determinare esondazioni e allagamenti.Tra i fenomeni possibili vengono indicati frane, caduta di massi e accumuli d'acqua nelle aree più esposte. Si tratta di eventi che, sottolinea la Protezione civile, potrebbero verificarsi anche in assenza di ulteriori precipitazioni.Sul fronte meteorologico, i temporali sono previsti in attenuazione e dovrebbero interessare prevalentemente zone circoscritte, con fenomeni a carattere locale.Comuni invitati a mantenere attivi i centri operativiLa riduzione del livello di criticità non comporta la fine delle misure di prevenzione. La Protezione civile raccomanda infatti alle autorità competenti di mantenere operative le strutture comunali di gestione delle emergenze e di continuare ad applicare gli interventi precauzionali previsti dai rispettivi piani.L'obiettivo è garantire il monitoraggio delle zone più vulnerabili e intervenire tempestivamente in caso di criticità legate alla tenuta dei versanti o all'andamento dei corsi d'acqua.Diversa la situazione per il vento: l'avviso relativo a questo fenomeno non è stato prorogato.Scuole chiuse per l'allerta arancioneLa giornata di oggi, giovedì 26 novembre, è stata caratterizzata dalle misure adottate da numerose amministrazioni comunali in seguito all'allerta arancione delle precedenti 24 ore. Tra i provvedimenti disposti ci sono state le chiusure delle scuole a Napoli, sulle isole del Golfo e in diversi altri Comuni della Campania.La nuova comunicazione regionale porta dunque a un abbassamento della criticità, ma mantiene alta l'attenzione sugli effetti delle abbondanti precipitazioni già registrate.