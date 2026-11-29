LA FOLLIA Mamma strangola la figlia di 8 anni con una collana, rianimata dal papà

lotta tra la vita e la morte dopo essere stata trovata in casa senza respiro

Una bambina di otto anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata trovata in casa senza respiro, con evidenti segni sul collo. Per la vicenda, avvenuta a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, è stata arrestata la madre con l’accusa di tentato omicidio. La donna avrebbe ammesso le proprie responsabilità durante un colloquio con i carabinieri nell’ospedale di Senigallia, dove era stata accompagnata la sera precedente in stato di choc.La drammatica scoperta risale a ieri, intorno alle 18. A trovare la piccola è stato il padre, che era sceso in automobile per attendere la moglie e la figlia: la famiglia avrebbe dovuto trascorrere la serata al cinema, ma il ritardo delle due lo aveva insospettito. L’uomo è quindi tornato nell’abitazione, trovandosi davanti a una scena terribile.Il padre trova la figlia a terra e lancia l’allarmeLa bambina era distesa sul pavimento, priva di conoscenza e senza respirare. Sul collo presentava segni rossi compatibili con una possibile azione di strangolamento. Poco distante si trovava una collanina di caucciù, che il padre ha raccolto e conservato.La moglie era in un angolo della stanza, in uno stato di apparente assenza e forte choc. Secondo quanto ricostruito, non avrebbe reagito neppure all’arrivo dei soccorritori.È stato il padre a chiamare il numero di emergenza 112, segnalando che la figlia non respirava più e aveva il volto arrossato. Nel frattempo ha chiesto aiuto ai vicini: uno di loro è intervenuto immediatamente, tentando di prestare le prime cure alla bambina.La rianimazione e il trasferimento al SalesiSul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e l’automedica di Falconara con il medico del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore della piccola.Dopo il primo intervento, è stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il padre ha accompagnato la figlia in ambulanza, mentre la madre è stata affidata a un secondo equipaggio e trasportata all’ospedale di Senigallia.Quando è arrivata al Salesi, la bambina respirava autonomamente, ma non aveva ancora ripreso conoscenza. Dopo le cure iniziali e la stabilizzazione in pronto soccorso, è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano gravissime: è in coma e la prognosi è riservata.La collanina e la confessione della madreLa collanina di caucciù recuperata dal padre è stata mostrata ai sanitari. L’oggetto sarebbe risultato compatibile con i segni individuati sul collo della bambina. L’uomo, tuttavia, non era presente nell’abitazione al momento dei fatti e non ha potuto riferire direttamente che cosa fosse accaduto.Nel frattempo, la madre è stata ascoltata dai carabinieri mentre si trovava ricoverata a Senigallia. Dopo un lungo colloquio con i militari, avrebbe confessato. Nella mattinata di domenica 29 novembre è stata quindi arrestata con l’accusa di tentato omicidio.Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto nell’abitazione e chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre resta appesa alle cure dei medici la speranza di salvare la bambina.