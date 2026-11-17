SANITA' Mamma rischia di morire prima del parto: salvata con il bimbo

Lina era ormai al termine della gravidanza e la dissezione aortica rappresentava una minaccia gravissima per la sua vita

Una gravidanza arrivata al termine, una complicazione improvvisa e un intervento che ha richiesto oltre dieci ore di lavoro. Si è conclusa con un doppio lieto fine la vicenda di Lina, 39 anni, che ha rischiato la vita a causa di una grave dissezione aortica quando si trovava alla quarantesima settimana di gestazione.

A rendere possibile il salvataggio della donna e del bambino è stata la collaborazione tra due strutture sanitarie campane: l'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stata individuata tempestivamente la grave patologia, e il Policlinico Federico II di Napoli, dove l'équipe specializzata ha affrontato la complessa emergenza cardiochirurgica.

La diagnosi al San Giuliano e il trasferimento al Federico II

La situazione si è presentata in una fase particolarmente delicata: Lina era ormai al termine della gravidanza e la dissezione aortica rappresentava una minaccia gravissima per la sua vita. La rapidità con cui i medici del San Giuliano hanno riconosciuto il problema ha consentito di attivare il percorso necessario e di affidare la paziente alle cure degli specialisti del Policlinico Federico II.

Il caso ha richiesto un coordinamento stretto tra i professionisti coinvolti, chiamati a gestire contemporaneamente la nascita del bambino e una condizione clinica estremamente complessa per la madre.

Prima la nascita di Gaetano Maria, poi dieci ore di intervento

Il primo traguardo è stato la nascita di Gaetano Maria, un bambino atteso dalla famiglia per ben sedici anni. Subito dopo, l'attenzione si è concentrata sulle condizioni di Lina e sulla necessità di intervenire per salvarle la vita.

La donna è stata sottoposta a un delicatissimo intervento cardiochirurgico, durato più di dieci ore. Un'operazione impegnativa, affrontata dall'équipe del Federico II, che ha permesso di superare la fase più critica.

Il ritorno a casa dopo il ricovero

Oggi Lina ha potuto lasciare l'ospedale e tornare dalla propria famiglia. Ad attenderla c'è anche il piccolo Gaetano Maria, arrivato dopo un'attesa lunga sedici anni e diventato il simbolo di una vicenda segnata dalla paura, ma conclusa con la possibilità di ricominciare insieme.

Dietro questo risultato c'è il lavoro congiunto dei sanitari delle due strutture, dalla diagnosi iniziale fino all'intervento specialistico. Una storia che mette in evidenza il ruolo della tempestività, delle competenze mediche e della collaborazione tra équipe diverse nelle emergenze più difficili.