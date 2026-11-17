LA RICINA Mamma e figlia avvelenate, l'ultimo sms: "I più malvagi vanno in chiesa"

Il primo messaggio risale al novembre 2025, appena un mese prima della tragedia

Due messaggi pubblicati sui social nei mesi precedenti alla sua morte, parole che oggi vengono rilette alla luce della tragedia di Pietracatella e delle indagini sull'ipotesi di avvelenamento da ricina. Emergono nuovi elementi sulla vicenda che ha portato alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute il 27 dicembre 2025.A riportare l'attenzione su alcuni contenuti pubblicati dalla giovane è stata la trasmissione televisiva “Ore 14”, condotta da Salvo Sottile su Rai 2, che ha mostrato in esclusiva alcuni post presenti sul profilo TikTok della ragazza.Il primo messaggio risale al novembre 2025, appena un mese prima della tragedia. «Ogni volta che vedo una famiglia quasi perfetta, un pezzo di me muore», aveva scritto Sara. Una frase che oggi colpisce per il riferimento alla famiglia e che ha inevitabilmente suscitato interrogativi sullo stato d'animo della quindicenne e sul contesto personale in cui era stata condivisa.Un secondo contenuto, pubblicato nell'ottobre dello stesso anno, recita invece: «A volte le persone più gentili che incontri fumano e bevono e altre più malvagie che incontri vanno in chiesa la domenica».Anche questo messaggio è finito al centro dell'attenzione, mentre proseguono gli accertamenti sulla morte delle due donne e gli investigatori cercano di ricostruire ogni possibile elemento utile a chiarire quanto accaduto.Il significato dei messaggi ancora da chiarireI due post, pubblicati diversi mesi prima della tragedia, rappresentano elementi emersi nel corso della ricostruzione televisiva della vicenda. Tuttavia, il loro contenuto, da solo, non consente di stabilire a chi fossero rivolti né quali circostanze avessero spinto Sara a condividere quelle riflessioni.Resta quindi da accertare se esista un collegamento tra le parole pubblicate sui social e quanto accaduto a Pietracatella oppure se si trattasse di considerazioni personali, prive di qualsiasi relazione con la vicenda dell'avvelenamento.Mentre le indagini proseguono, anche i dettagli della vita quotidiana della quindicenne vengono esaminati nel tentativo di ricostruire il quadro complessivo della tragedia. Per il momento, il significato dei messaggi resta aperto a diverse interpretazioni e non può essere considerato una prova di eventuali responsabilità o di un collegamento con le morti di Sara e della madre.