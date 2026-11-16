L'ALLERTA METEO Maltempo, treni sospesi verso Salerno

L'interruzione impedisce ai treni regionali di percorrere regolarmente la tratta interessata

Disagi per i pendolari e per i viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria Salerno-Mercato San Severino. Un movimento franoso, provocato dal maltempo che ha interessato il territorio di Pellezzano, ha determinato la sospensione della circolazione nel tratto compreso tra Pellezzano e Mercato San Severino.L'interruzione impedisce ai treni regionali di percorrere regolarmente la tratta interessata. Per garantire gli spostamenti tra le località coinvolte è stato predisposto un servizio sostitutivo su gomma.Treni cancellati e percorsi modificatiLa situazione comporta ripercussioni sull'intera programmazione dei collegamenti regionali: alcuni convogli possono subire limitazioni, altri variazioni di percorso o cancellazioni. I passeggeri sono quindi invitati a verificare le condizioni del proprio viaggio prima di raggiungere la stazione.La sospensione è legata al movimento franoso registrato nell'area di Pellezzano, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato problemi alla sede ferroviaria.Bus al posto dei convogliPer contenere i disagi è stato attivato un servizio di autobus destinato a collegare le località interessate dallo stop ferroviario. I tempi di percorrenza, tuttavia, non saranno necessariamente uguali a quelli dei treni: potranno variare in base alla viabilità e alle condizioni del traffico stradale.Dove consultare gli aggiornamentiPer conoscere l'evoluzione dell'interruzione, le modifiche agli orari e le soluzioni disponibili, i viaggiatori possono consultare gli avvisi nelle stazioni e la sezione Infomobilità dei canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.La circolazione resta sospesa nel tratto interessato fino al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa del servizio ferroviario.