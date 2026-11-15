STRADA CHIUSA Maltempo, frana e detriti sulla statale amalfitana

Le piogge di queste ore hanno dunque avuto ripercussioni immediate sulla circolazione

La pioggia intensa che sta interessando il territorio ha provocato una situazione di emergenza lungo la viabilità della Costiera amalfitana. In località Tordignano, un consistente movimento di materiale dal costone sovrastante ha riversato sulla carreggiata una quantità di massi, terra e fango, rendendo impossibile il transito dei veicoli.La strada è stata chiusa intorno alle 8 di questa mattina, quando gli automobilisti in viaggio lungo la statale 163 si sono trovati davanti alla massa di detriti che aveva occupato la sede stradale. Sono stati proprio i conducenti a segnalare la presenza dello smottamento e la conseguente situazione di pericolo.Il versante già colpito dagli incendi estiviL’area interessata dalla frana si trova in un tratto del territorio della penisola sorrentina che durante la scorsa estate era stato devastato da diversi incendi. Un elemento che richiama l’attenzione sulle condizioni dei versanti, soprattutto in presenza di precipitazioni particolarmente abbondanti.Le piogge di queste ore hanno dunque avuto ripercussioni immediate sulla circolazione, con la necessità di interrompere il collegamento stradale nel punto interessato dalla caduta di materiale.Traffico interrotto per motivi di sicurezzaLa presenza di pietre e fango sull’asfalto rappresenta un ostacolo per il passaggio dei mezzi e una condizione di rischio per gli automobilisti. La circolazione resta interrotta nel tratto di Tordignano, mentre la situazione richiede verifiche sulle condizioni del versante e sulla possibilità di ripristinare il transito in sicurezza.L’episodio conferma la vulnerabilità della viabilità costiera durante le ondate di maltempo, in particolare nei punti in cui la strada corre ai piedi di pendii e pareti rocciose.