MALAMOVIDA Lite, poi gli spari contro un ragazzo che ha difeso la ex

un approccio insistente nei confronti di una ragazza all'origine della sparatoria avvenuta davanti a un noto locale della zona dei Baretti di Chiaia

Ci sarebbe un approccio insistente nei confronti di una ragazza all'origine della sparatoria avvenuta davanti a un noto locale della zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli. I due giovani arrestati dalla Polizia di Stato avrebbero infatti importunato la ragazza, provocando l'intervento del suo ex fidanzato, che sarebbe intervenuto per mettere fine alla situazione e convincerli ad allontanarsi.La vicenda, tuttavia, non si sarebbe conclusa con l'allontanamento dei due. Una volta saliti in sella a uno scooter, i giovani avrebbero raggiunto nuovamente il ragazzo, inseguendolo e sparando più volte nella sua direzione.Il giovane è riuscito a salvarsi trovando riparo dietro un'automobile. I proiettili hanno però raggiunto la vettura, mandando in frantumi i finestrini e rendendo ancora più evidente la violenza dell'azione.Le indagini e l'identificazioneA ricostruire la dinamica dell'accaduto sono stati gli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato San Ferdinando, che grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona sono riusciti a identificare i presunti responsabili.I due arrestati avrebbero avuto ruoli distinti durante l'azione: uno, seduto sul posto passeggero dello scooter, avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco, mentre l'altro sarebbe stato alla guida del mezzo utilizzato per raggiungere e inseguire la vittima.Secondo quanto emerso, entrambi sarebbero inoltre legati da vincoli di parentela con presunti affiliati al clan Amato-Pagano, conosciuto anche come quello degli 'scissionisti'.L'attività investigativa ha consentito di ricostruire i momenti precedenti alla sparatoria e di risalire ai due giovani, ritenuti responsabili dell'azione armata.Resta il quadro di un episodio di particolare gravità, maturato nel contesto della movida napoletana e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Solo il riparo trovato dietro un'automobile ha permesso al giovane inseguito di evitare i colpi di pistola.