CRIMINALITA' Lite per la precedenza, 19enne ferito a colpi di pistola

All'origine dell'accaduto ci sarebbe stato un diverbio con un automobilista, nato per il mancato rispetto della precedenza

Una discussione per una mancata precedenza sulle strisce pedonali sarebbe degenerata fino a un colpo di pistola. È l'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri dopo il ferimento di un ragazzo di 19 anni, avvenuto a Giugliano in Campania.Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito al polpaccio della gamba destra. L'episodio si sarebbe verificato in via Ripuaria, dove, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il 19enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.La discussione e lo sparoAll'origine dell'accaduto ci sarebbe stato un diverbio con un automobilista, nato per il mancato rispetto della precedenza. Nel corso della lite, il conducente avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco contro il ragazzo, raggiungendolo alla gamba destra.Dopo aver sparato, l'automobilista si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce.Le indagini dei carabinieriIl 19enne è stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Dopo le medicazioni è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.I carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria e di identificare la persona che avrebbe esploso il colpo. Gli accertamenti sono in corso per verificare la prima ricostruzione e chiarire le circostanze del ferimento.