TRENI Linea Napoli-Roma, cambiano orari e circolazione

I treni dell’Alta Velocità subiranno modifiche anche significative

Circolazione sospesa dalle 00:30 dell’8 novembre alle 4 del 9 novembre per lavori di manutenzione straordinaria nel nodo ferroviario di Napoli. Previste variazioni di orario, deviazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso. Disposti anche collegamenti sostitutivi con autobus su alcune tratte.Chi viaggia in treno tra Napoli, Roma e le altre città servite dalle linee interessate dovrà fare attenzione alle modifiche programmate per il prossimo fine settimana. RFI ha previsto una sospensione della circolazione tra Napoli Centrale e Napoli Afragola AV per consentire interventi di manutenzione straordinaria nel nodo ferroviario partenopeo.La fascia interessata dai lavori andrà dalle 00:30 di domenica 8 novembre alle 4:00 di lunedì 9 novembre 2026. Le conseguenze riguarderanno i collegamenti Frecciarossa, Intercity e Regionali di Trenitalia, con variazioni che potranno coinvolgere orari, fermate e itinerari.Frecciarossa: anticipi, deviazioni e fermate cancellateI treni dell’Alta Velocità sulla relazione Napoli-Roma subiranno modifiche anche significative. Alcune corse potranno partire o arrivare in anticipo rispetto all’orario abituale, mentre per altre sono previste variazioni delle fermate e cancellazioni parziali o totali.Anche i Frecciarossa in transito tra Napoli e Roma potranno viaggiare con tempi di percorrenza più lunghi e percorsi modificati. In alcuni casi è prevista la soppressione della fermata di Napoli Centrale oppure di Napoli Afragola, con possibili limitazioni a Roma Termini o Napoli Centrale e cancellazione della tratta a sud.Intercity e Intercity Notte: modifiche e autobus sostitutiviLe variazioni interesseranno numerose relazioni a lunga percorrenza. Tra i collegamenti coinvolti figurano quelli tra Salerno e Milano Centrale, Salerno e Torino Porta Nuova, Roma e Reggio Calabria, Roma e Palermo, oltre ai servizi tra Roma, Salerno e Taranto e alla tratta Napoli-Sestri Levante.Modifiche di orario e fermata sono previste anche per alcuni Intercity Notte, in particolare sulle relazioni Torino-Salerno e Roma-Catania. Per alcune corse sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma.Sono inoltre previste cancellazioni specifiche:IC 1589 Milano Centrale-Reggio Calabria Centrale: cancellato il 7 novembre.IC 1588 Reggio Calabria Centrale-Milano Centrale: cancellato l’8 novembre.Le modifiche ai servizi notturni potrebbero estendersi anche alla giornata di sabato.Regionali: bus tra Napoli, Salerno e altre stazioniIl piano coinvolge anche diversi treni regionali sulle relazioni da e per Napoli Centrale, con collegamenti interessati provenienti da Cosenza, Salerno, Caserta e Roma Termini. Variazioni sono previste inoltre sulle tratte Salerno-Mercato San Severino, Salerno-Caserta, Sapri-Cosenza, Reggio Calabria-Paola e Napoli Campi Flegrei-Salerno.Per garantire gli spostamenti dei passeggeri, Trenitalia ha annunciato autobus sostitutivi sulle seguenti tratte:Napoli Centrale-Salerno;Nocera Inferiore-Salerno;Mercato San Severino-Salerno;Caserta-Napoli Centrale.Anche per i Regionali potranno esserci anticipi o posticipi, deviazioni e soppressioni totali o parziali.Un investimento da un milione di euro per la manutenzioneGli interventi saranno realizzati con il contributo di circa 40 persone tra personale RFI e ditte appaltatrici. L’impegno economico complessivo previsto è di circa un milione di euro.Per consentire ai cantieri di operare in sicurezza e a pieno regime, la circolazione ferroviaria sarà quindi interrotta nella tratta compresa tra Napoli Centrale e Napoli Afragola AV durante la finestra indicata.Dove consultare gli orari aggiornatiI viaggiatori sono invitati a verificare prima della partenza la situazione del proprio treno, soprattutto per quanto riguarda eventuali cambi di orario, fermate soppresse e collegamenti sostitutivi.I dettagli delle modifiche sono disponibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie, tra cui il sito e l'app di Trenitalia. È consigliabile controllare nuovamente il viaggio in prossimità della partenza, per evitare disagi legati alle variazioni del servizio.