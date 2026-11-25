LAVORO Licenziamenti Gls, protesta e tensione a Nola

I dipendenti chiedono il ritiro dei licenziamenti e continuano a contestare la decisione aziendale

Non si ferma la protesta dei lavoratori GLS contro i 14 licenziamenti decisi dalla società. La mobilitazione prosegue tra Nola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove nella mattinata si sono verificati momenti di forte tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine.Il presidio interessa l’area dell’Interporto di Nola e la sede GLS di Frattamaggiore. I dipendenti chiedono il ritiro dei licenziamenti e continuano a contestare la decisione aziendale, mantenendo alta l’attenzione sulla vertenza.La protesta era arrivata già nella serata precedente anche nel cuore di Napoli. Alcuni lavoratori avevano simbolicamente occupato l’obelisco dell’Immacolata, in piazza del Gesù Nuovo, esponendo successivamente uno striscione dalle impalcature che circondano la monumentale guglia. Il messaggio era diretto: revocare i licenziamenti.La mancata partecipazione al tavolo in PrefetturaA sostenere la mobilitazione è il sindacato Cobas, che nella giornata di ieri aveva riferito della mancata partecipazione di GLS al tavolo convocato in Prefettura. Da qui il nuovo invito ai lavoratori a proseguire il presidio e a non interrompere la protesta.Nella nota diffusa dal sindacato, la vertenza viene inserita in una contestazione più ampia delle condizioni di lavoro e delle politiche sindacali. «Mentre nei magazzini e in tutti i luoghi di lavoro si continuano a subire ritmi massacranti, precarietà e continui attacchi al potere d'acquisto», si legge nel comunicato, «assistiamo all'ennesima firma al ribasso da parte dei sindacati confederali».Nel mirino dei Cobas c'è anche il cosiddetto “Patto per il lavoro”, sottoscritto da CGIL, CISL e UIL. Il sindacato lo definisce «un vero e proprio accordo a perdere», sostenendo che, dietro dichiarazioni di principio, finirebbe per legittimare una flessibilità eccessiva, frenare gli aumenti salariali necessari a fronteggiare il carovita e limitare il conflitto nei luoghi di lavoro.La nota critica inoltre quella che viene descritta come una riduzione degli spazi di agibilità sindacale, a vantaggio delle organizzazioni considerate complici.«La dignità e il salario non si mendicano»La posizione dei Cobas viene ribadita con parole nette: «Non accettiamo accordi calati dall'alto né elemosine contrattuali. La dignità e il salario non si mendicano ai tavoli della concertazione, ma si conquistano con l'organizzazione e la lotta».Il sindacato richiama quindi la mobilitazione dei lavoratori GLS e la notte di blocco già organizzata, interpretandola come un segnale della volontà dei dipendenti di opporsi alle decisioni aziendali.«La grande nottata di blocco alla GLS dimostra che i lavoratori non sono disposti a pagare il prezzo delle crisi aziendali né a farsi ingabbiare da pacchetti preconfezionati che favoriscono solo i padroni», conclude il comunicato.La vertenza resta dunque aperta, mentre i lavoratori continuano a chiedere la revoca dei 14 licenziamenti e la ripresa del confronto con l’azienda.