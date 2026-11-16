L'AGGRESSIONE Liceale con disabilità picchiata da un compagno di classe

Nel racconto della mamma non si tratterebbe di un singolo episodio, ma di una sequenza di aggressioni che avrebbero coinvolto la figlia

Una studentessa di 17 anni con disabilità non è ancora tornata in classe dopo una serie di episodi che la famiglia riconduce al comportamento di un compagno. La vicenda riguarda il liceo Margherita di Savoia di Napoli ed è stata portata all'attenzione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli dalla madre della ragazza, che ha deciso di denunciare quanto sarebbe accaduto all'interno dell'istituto.Nel racconto della donna non si tratterebbe di un singolo episodio, ma di una sequenza di aggressioni che avrebbero coinvolto la figlia in momenti diversi. Tra gli atti riferiti figurano pallonate, colpi al volto inferti con una borraccia di alluminio e, più recentemente, un tablet che sarebbe stato scagliato contro la schiena della giovane.I referti medici e la valutazione psicologicaLe conseguenze, secondo quanto riferito dalla famiglia, sono state sia fisiche sia psicologiche. Dopo uno degli episodi, alla diciassettenne sarebbe stato diagnosticato un trauma facciale, con una prognosi di cinque giorni.In seguito all'ultimo fatto denunciato è stato invece attivato il Codice Rosa. Una valutazione psicologica avrebbe rilevato un trauma psichico, con una prognosi indicata in trenta giorni. La ragazza, dopo quanto accaduto, non ha ancora ripreso a frequentare le lezioni.La famiglia ha formalizzato una denuncia e si è rivolta a un avvocato penalista, incaricato di tutelare la minorenne e seguire gli sviluppi della vicenda. Tra le possibilità prese in considerazione c'è anche il trasferimento in un altro istituto, una scelta che la madre starebbe valutando per consentire alla figlia di proseguire il percorso scolastico in un ambiente nel quale possa sentirsi al sicuro.Le contestazioni della madre alla dirigenza scolasticaNel ricostruire i fatti, la donna sostiene di aver segnalato più volte la situazione ai responsabili della scuola, senza però ricevere risposte che giudicasse adeguate alla gravità degli episodi. A suo avviso, quanto denunciato sarebbe stato ridimensionato, nonostante la presenza di documentazione sanitaria.La madre richiama anche alcune testimonianze e conversazioni nelle chat tra studenti che, secondo quanto riferito, potrebbero contribuire a ricostruire l'accaduto. Si tratta di elementi che dovranno essere esaminati nelle sedi competenti, insieme alle denunce e ai referti medici.Borrelli chiede chiarimenti alla scuola e all'Ufficio scolasticoIl caso è stato rilanciato da Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto alla dirigenza del liceo e all'Ufficio Scolastico di ricostruire formalmente gli episodi e chiarire quali iniziative siano state adottate dopo le segnalazioni.«Siamo davanti a una vicenda gravissima. Una scuola deve essere il primo luogo in cui una ragazza fragile viene protetta, non quello dal quale torna a casa ferita, umiliata e terrorizzata», ha dichiarato il deputato. Borrelli ha inoltre contestato che la prospettiva di lasciare l'istituto possa ricadere proprio sulla studentessa che, secondo la denuncia familiare, avrebbe subito le aggressioni.«Chiediamo alla dirigenza e all'Ufficio Scolastico di chiarire immediatamente e con atti ufficiali cosa sia accaduto, e quali provvedimenti siano stati adottati finora», ha aggiunto, sollecitando verifiche sulle segnalazioni e sulle eventuali risposte fornite dalla scuola.Il deputato ha infine richiamato la necessità di garantire protezione a chi denuncia episodi di bullismo e di accertare eventuali responsabilità. La ricostruzione dei fatti e le contestazioni mosse dalla famiglia restano da verificare: sarà necessario fare piena luce sulle circostanze, sulle segnalazioni presentate e sugli interventi eventualmente disposti dall'istituto.