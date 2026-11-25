FERROVIE Lavori ai binari in Campania: aree senza treni fino a lunedì

Sono previste cancellazioni totali e parziali dei treni, variazioni degli orari e l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus

Quattro giorni di possibili disagi per pendolari e viaggiatori che utilizzano la stazione ferroviaria di Battipaglia. I lavori di manutenzione programmata sulla linea Battipaglia-Potenza comporteranno una serie di modifiche alla circolazione, con conseguenze sui collegamenti da e per la città della Piana del Sele.L’intervento interesserà il tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Campagna, Serre, Persano e Bella Muro. La sospensione della circolazione scatterà alle ore 23 di giovedì 26 novembre e si concluderà alle 5 di lunedì 30 novembre 2026.Durante questo intervallo sono previste cancellazioni totali e parziali dei treni, variazioni degli orari e l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Le giornate maggiormente interessate dalle modifiche saranno quelle comprese tra venerdì 27 e domenica 29 novembre.Le ripercussioni riguarderanno soprattutto i passeggeri in transito da Battipaglia diretti verso Salerno, Napoli, Potenza e Taranto.Treni regionali: nuovi collegamenti e autobus sostitutiviLe modifiche coinvolgeranno innanzitutto il trasporto regionale. Per garantire gli spostamenti dei passeggeri, saranno attivati nuovi collegamenti ferroviari sulla tratta Salerno-Battipaglia.Parallelamente entreranno in servizio autobus sostitutivi lungo la direttrice Buccino-Battipaglia-Campagna-Serre-Salerno.Particolare attenzione dovrà essere prestata al punto di fermata dei bus a Battipaglia. Per i servizi regionali, infatti, gli autobus non sosteranno nel consueto piazzale antistante la stazione, ma nel prolungamento di via Ferrovia, sul lato destro del piazzale ferroviario.Una differenza importante per chi dovrà utilizzare i collegamenti su gomma, soprattutto considerando che per i servizi a lunga percorrenza sono previste fermate in un'area diversa.InterCity Roma-Taranto: collegamenti sostitutivi su gommaLe variazioni interesseranno anche alcuni treni InterCity della relazione Roma Termini-Taranto, che potranno essere cancellati totalmente o parzialmente.Per assicurare la continuità dei collegamenti sarà predisposto un servizio sostitutivo con autobus sulla tratta Battipaglia-Taranto e tra Napoli Centrale e Taranto.Per i passeggeri degli InterCity, a differenza di quanto previsto per i servizi regionali, gli autobus partiranno regolarmente dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Battipaglia.I viaggiatori dovranno quindi verificare con attenzione quale servizio intendono utilizzare: i punti di partenza dei bus regionali e quelli destinati ai collegamenti InterCity non coincideranno.Frecciarossa, le modifiche ai treni 9514 e 9547I lavori avranno conseguenze anche sulla circolazione dei Frecciarossa. Sono previste variazioni per i collegamenti 9514 e 9547, con limitazioni del percorso in alcuni giorni.Il Frecciarossa 9514, in viaggio da Taranto verso Torino Porta Nuova, subirà modifiche diverse a seconda della data:27 e 30 novembre: il treno sarà cancellato nella tratta Taranto-Salerno. Il collegamento partirà da Salerno alle ore 9:23.28 e 29 novembre: la cancellazione sarà estesa fino a Napoli Centrale. La partenza del servizio riprogrammato è prevista dalla stazione partenopea alle ore 9:35.Variazioni anche per il Frecciarossa 9547, in viaggio da Milano Centrale a Taranto:26, 27 e 29 novembre: il treno terminerà la corsa a Salerno, con arrivo previsto alle ore 20:36.28 novembre: il collegamento si fermerà invece a Napoli Centrale, dove l'arrivo è programmato alle ore 20:48.Attenzione agli orari prima di mettersi in viaggioLe modifiche alla circolazione potrebbero coinvolgere anche treni in partenza o in arrivo in fasce orarie leggermente precedenti o successive rispetto a quelle direttamente interessate dai lavori.Per questo motivo, pendolari e viaggiatori sono invitati a controllare gli orari aggiornati e le eventuali variazioni del proprio collegamento prima di raggiungere la stazione. Particolare attenzione sarà necessaria per chi dovrà utilizzare gli autobus sostitutivi a Battipaglia, verificando il punto di fermata previsto per il servizio regionale o per quello InterCity.