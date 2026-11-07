L'INCIDENTE Lasciano ciclista agonizzante a terra, trovati i "pirati"

La bicicletta è stata trovata a terra nella corsia contraria rispetto a quella di marcia

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale avvenuto in via Cinque Vie. I due che viaggiavano sulla vettura si sarebbero fermati dopo l’impatto, sarebbero scesi per poi allontanarsi senza prestare assistenza. Per loro è scattata la denuncia per omissione di soccorso.Si sarebbero fermati dopo aver investito un ciclista, avrebbero guardato quanto accaduto e poi sarebbero ripartiti, lasciando l’uomo ferito sull’asfalto. È la condotta contestata a due persone coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 novembre in via Cinque Vie, ad Afragola, in provincia di Napoli. La Polizia Locale è riuscita a rintracciarle nel giro di circa un’ora: per entrambi è scattata la denuncia per omissione di soccorso.La persona investita è un cittadino italiano di 60 anni, rimasto gravemente ferito. Le circostanze esatte dello scontro sono ancora da chiarire.Lo scontro frontale tra auto e biciclettaSecondo la prima ricostruzione, il sessantenne stava percorrendo la strada in bicicletta quando si è verificato un impatto frontale con un’automobile che procedeva nella direzione opposta. La bicicletta è stata trovata a terra nella corsia contraria rispetto a quella di marcia.Resta da accertare come si sia arrivati alla collisione: tra gli aspetti ancora da chiarire c’è anche l’eventualità che il ciclista abbia perso il controllo della bici, finendo nella corsia occupata dalla vettura.I due si sarebbero allontanati senza soccorrerloA bordo dell’auto, stando agli elementi raccolti dagli investigatori, viaggiavano due persone. Dopo l’incidente il veicolo si sarebbe arrestato e gli occupanti sarebbero scesi, ma anziché prestare aiuto al ferito sarebbero tornati in macchina, allontanandosi dal luogo dello scontro.Il sessantenne è rimasto a terra. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.Venti minuti di tentativi di rianimazioneSul posto è arrivata un’ambulanza del 118, inviata dall’Asl. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l’uomo per circa venti minuti, prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono state descritte come gravi.Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare chi si trovava a bordo della vettura.Individuati in circa un’oraLe ricerche hanno consentito agli agenti di risalire ai due occupanti dell’auto in tempi rapidi: secondo le informazioni disponibili, sono stati rintracciati a circa un’ora dall’incidente.Per loro è stata formalizzata la denuncia per omissione di soccorso. Restano da definire le cause dello scontro e l’esatta sequenza dei fatti che hanno portato all’investimento del ciclista.