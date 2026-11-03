L'ASSALTO Lancio di uova contro i camion dei rifiuti, ferito netturbino

«Non è una bravata, non è uno scherzo. È una grave mancanza di rispetto», hanno sottolineato i lavoratori

Raid contro gli autocompattatori nei quartieri di Marianella, Piscinola e Chiaiano. Sei equipaggi dell’azienda di igiene urbana sarebbero stati presi di mira da ragazzini in scooter. Un operatore è stato colpito alla nuca ed è finito al Pronto Soccorso.Uova lanciate da scooter in corsa contro i camion dei rifiuti durante il turno di lavoro notturno. È quanto accaduto a Napoli nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, quando diversi equipaggi di Asìa, la società di igiene urbana di proprietà del Comune, sono stati presi di mira da gruppi di ragazzini.Nel corso dei raid, registrati in diversi quartieri della città, un operatore ecologico è rimasto ferito alla testa. Una delle uova lanciate da un motociclo in movimento lo ha colpito alla nuca, costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso per ricevere le cure mediche.Gli episodi si sarebbero verificati nelle zone di Marianella, Piscinola e Chiaiano. A segnalare quanto accaduto sono stati gli stessi lavoratori e le organizzazioni sindacali, che hanno denunciato gli attacchi all’azienda.La denuncia dei lavoratori: sei equipaggi coinvoltiSecondo quanto riferito dai lavoratori di Asìa, diversi equipaggi impegnati nel regolare turno notturno sarebbero stati bersagliati da due ragazzini in scooter, che avrebbero lanciato uova contro gli operatori e i mezzi di servizio.Uno dei colleghi è stato colpito dietro la nuca e ha avuto bisogno di assistenza ospedaliera.«Non è una bravata, non è uno scherzo. È una grave mancanza di rispetto», hanno sottolineato i lavoratori, esprimendo solidarietà al collega ferito e a tutti gli equipaggi coinvolti.Nel messaggio diffuso dagli operatori viene inoltre richiamata l’attenzione sul valore del lavoro svolto da chi si occupa della raccolta dei rifiuti e sulla necessità di garantire la sicurezza di chi opera durante i turni notturni.«Sotto quelle divise ci sono persone e famiglie»Un ulteriore messaggio di denuncia riferisce che sarebbero stati ben sei gli equipaggi di Asìa Napoli presi di mira nei quartieri di Marianella, Piscinola e Chiaiano.Gli attacchi, secondo quanto riportato, avrebbero provocato anche danni ai mezzi e colpito alla testa alcuni operatori, oltre al collega costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.«È inaccettabile», si legge nella denuncia, che richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana.Gli operatori hanno chiesto rinforzi e un presidio più incisivo delle forze dell’ordine, con un appello rivolto anche alle famiglie affinché educhino i più giovani al rispetto di chi lavora.L’appello per la sicurezza degli operatoriLa vicenda riporta al centro il tema della sicurezza degli operatori ecologici, impegnati a garantire un servizio essenziale anche durante le ore notturne.I lavoratori chiedono che episodi di questo tipo non vengano liquidati come semplici scherzi, sottolineando che dietro ogni divisa ci sono persone che devono poter svolgere il proprio lavoro senza rischiare di essere aggredite.La richiesta è quella di maggiori tutele e controlli, affinché i turni di servizio possano svolgersi in condizioni di sicurezza e gli operatori possano tornare a casa senza essere vittime di raid o violenze.