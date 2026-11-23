LO SCALO L'aeroporto di Capodichino pronto a riaprire con una grande cerimonia

La piena operatività dello scalo è fissata per martedì 1 dicembre alle prime ore del mattino

Dopo un mese di lavori ininterrotti, con cantieri attivi 24 ore su 24 e voli trasferiti temporaneamente all'aeroporto di Salerno, lo scalo di Napoli Capodichino si prepara a riaprire. Si conclude così l'intervento di rifacimento della pista di atterraggio, che ha comportato la sospensione temporanea delle normali attività aeroportuali partenopee.Ad annunciare la riapertura è Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli, che ha organizzato per lunedì prossimo una cerimonia dal titolo «Napoli riparte, il mondo ritorna». L'evento, previsto alle ore 17.30, sarà riservato a ospiti e autorità.Il programma prevede alle 18.30 l'accensione delle luci della pista di volo, mentre alle 19 è previsto l'atterraggio dei primi aeromobili e il loro successivo rientro alla base. «Dopo trenta giorni di intensi lavori, la pista torna a illuminarsi», ha comunicato Gesac.La piena operatività dello scalo è fissata per martedì 1 dicembre, alle prime ore del mattino. Già dalla sera di lunedì 30 novembre, tuttavia, sono attesi i primi aeromobili, inizialmente senza passeggeri, che raggiungeranno le rispettive basi per consentire la ripresa dei collegamenti a partire dalle ore successive.Tra le compagnie che riporteranno i propri velivoli a Napoli figurano Ryanair, Wizz Air, Volotea ed easyJet, tutte presenti con basi operative nello scalo partenopeo.La riapertura porterà con sé anche importanti novità per i viaggiatori. I passeggeri troveranno infatti varchi di sicurezza completamente rinnovati grazie all'installazione di moderni sistemi radiogeni a raggi X, una tecnologia che permetterà di velocizzare le procedure di controllo.Una volta entrati pienamente a regime, i nuovi dispositivi consentiranno di lasciare all'interno del bagaglio a mano computer portatili, tablet e altri dispositivi elettronici, senza doverli estrarre durante i controlli di sicurezza.La novità riguarderà anche il trasporto dei liquidi: sarà infatti superato il tradizionale limite dei 100 millilitri per singolo contenitore, con la possibilità di portare in cabina recipienti fino a due litri, secondo le procedure previste dai nuovi sistemi di controllo.A completare il rinnovamento saranno i nastri trasportatori, estesi fino a circa dieci metri, con l'obiettivo di migliorare lo scorrimento delle file e rendere più agevole l'accesso ai controlli.Con questi interventi, l'aeroporto di Napoli si allinea agli standard tecnologici già adottati in altri importanti scali italiani, tra cui Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo e Torino. Resteranno comunque procedure specifiche per alcune destinazioni considerate sensibili, come i collegamenti diretti verso Stati Uniti e Israele.Per Capodichino si apre dunque una nuova fase, dopo settimane di disagi e trasferimenti temporanei dei voli a Salerno. Il completamento dei lavori e l'introduzione delle nuove tecnologie puntano a migliorare l'efficienza dello scalo e l'esperienza dei passeggeri, in un aeroporto strategico per i collegamenti nazionali e internazionali della Campania.