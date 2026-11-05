IL FURTO Ladro porta via 8mila euro dal negozio ma perde il telefono

il responsabile avrebbe forzato la porta d'ingresso del negozio durante la notte, riuscendo a introdursi nei locali

Il telefono dimenticato durante il colpo ha permesso ai carabinieri di risalire al presunto responsabile. Nell'abitazione a Marano trovati 908 euro, in gran parte monete, ritenuti parte del bottino.Un furto da 8mila euro si è trasformato in un'indagine risolta grazie a una distrazione del presunto autore: durante l'irruzione in un negozio di bibite a Pianura, il ladro avrebbe perso il proprio cellulare, lasciandolo all'interno dell'attività. Un particolare che ha consentito ai carabinieri di identificarlo e rintracciarlo nel giro di poco tempo.A finire in manette è stato Maurizio Simeoli, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato in flagranza differita dai militari della stazione di Pianura, intervenuti dopo il furto avvenuto in un esercizio commerciale di via Provinciale Montagna Spaccata.Il colpo nell'ufficio e il telefono dimenticatoSecondo la ricostruzione degli investigatori, il responsabile avrebbe forzato la porta d'ingresso del negozio durante la notte, riuscendo a introdursi nei locali. Una volta dentro, avrebbe raggiunto l'ufficio e portato via circa 8mila euro in contanti.Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire le fasi dell'irruzione. Ma a fornire un elemento decisivo per le indagini è stato soprattutto il ritrovamento di un telefono cellulare abbandonato sul posto.Gli accertamenti sul dispositivo hanno consentito ai militari di risalire all'identità del proprietario, individuato nel quarantenne.La perquisizione a Marano: recuperati 908 euroLe verifiche successive hanno condotto i carabinieri fino all'abitazione dell'uomo, a Marano, in provincia di Napoli. I militari della stazione di Pianura, con il supporto dei colleghi del presidio locale, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.All'interno della casa sono stati trovati 908 euro in contanti, di cui 778 in monete. Il denaro è stato ritenuto riconducibile, almeno in parte, al bottino sottratto al negozio ed è stato restituito al legittimo proprietario.Era sottoposto alla sorveglianza specialeNel corso degli accertamenti è emerso anche che Simeoli era già sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza nel proprio Comune dalle 20 alle 7. Il furto, commesso nelle ore notturne, sarebbe stato quindi realizzato violando le prescrizioni della misura.Per il quarantenne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. È stato inoltre denunciato per il furto ai danni dell'attività commerciale.Le indagini hanno così ricostruito il percorso che avrebbe portato dal negozio di Pianura all'abitazione di Marano: a indirizzare i carabinieri verso il presunto responsabile è stato proprio l'oggetto che aveva lasciato dietro di sé durante il colpo.