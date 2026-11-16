I CONTROLLI La Stradale li ferma in Tangenziale: erano drogato e ubriachi

Nel corso delle verifiche sono stati fermati 38 veicoli e identificate 77 persone

Un servizio mirato per individuare chi si mette al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti ha portato a quattro denunce e al ritiro di sei patenti sulla Tangenziale di Napoli. L'attività si è svolta domenica nella zona della barriera degli Astroni, dove la Polizia Stradale ha allestito un punto di controllo con il supporto di un laboratorio mobile.L'intervento rientra nel dispositivo di prevenzione predisposto dalla Polizia di Stato durante il fine settimana in diversi punti della provincia. L'obiettivo era verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e intercettare eventuali comportamenti capaci di mettere a rischio la sicurezza della circolazione.Quattro denunce per droga ed ebbrezzaNel corso delle verifiche sono stati fermati 38 veicoli e identificate 77 persone. Gli accertamenti hanno portato a individuare quattro automobilisti che, secondo gli esiti dei controlli, si sarebbero messi alla guida in condizioni non consentite.Due persone sono risultate positive ai test per l'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre per altri due conducenti è emersa la guida in stato di ebbrezza. Per tutti e quattro è scattata la denuncia.Complessivamente sono state ritirate sei patenti. Gli agenti hanno inoltre contestato 19 violazioni delle norme previste dal Codice della Strada e disposto quattro provvedimenti di sequestro o fermo amministrativo dei veicoli.Il laboratorio mobile e i prossimi serviziLe operazioni sono state condotte dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli attraverso l'impiego di un laboratorio mobile messo a disposizione da Tangenziale di Napoli S.p.A. La strumentazione consente di effettuare controlli specifici per individuare eventuali alterazioni dovute all'alcol o all'assunzione di droghe.L'iniziativa fa parte di un programma più ampio di vigilanza sulle principali arterie stradali del territorio. La Polizia di Stato ha annunciato che verifiche analoghe saranno ripetute anche nelle prossime settimane, con l'intento di prevenire gli incidenti e contrastare la guida in condizioni di alterazione.