IL RAGGIRO La nuova truffa nei Paesi Vesuviani con i chip delle carte d'identità

i militari hanno riscontrato che tutte le carte d'identità elettroniche esibite presentavano una caratteristica manomissione

Tre persone si sono presentate in momenti diversi alla caserma dei carabinieri di San Giuseppe con documenti che presentavano il taglio utilizzato per estrarre il microchip. Nella notte, un 49enne di Volla è stato denunciato dopo aver esibito una CIE manomessa durante un controllo al Rione Traiano.Continuano a emergere episodi di furto e manomissione del microchip dalle carte d'identità elettroniche (CIE). Un fenomeno che, secondo quanto segnalato, starebbe alimentando anche un nuovo stratagemma criminale: la cosiddetta «truffa dell'identità rubata», che sfrutterebbe proprio la preoccupazione dei cittadini per la sicurezza dei documenti personali.A Napoli si registrano nuovi casi. Presso la caserma dei carabinieri di San Giuseppe si sono presentate, in tre momenti differenti, altrettante persone per svolgere normali adempimenti. Durante le procedure di identificazione, i militari hanno riscontrato che tutte le carte d'identità elettroniche esibite presentavano una caratteristica manomissione: una fessura realizzata per asportare il microchip.Un nuovo caso al Rione TraianoUn ulteriore episodio si è verificato nella notte, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un uomo di 49 anni, originario di Volla.L'uomo è stato fermato per un controllo in via Orazio Coclite, nel Rione Traiano. Al momento dell'identificazione avrebbe consegnato ai militari una carta d'identità elettronica che presentava anch'essa i segni della manomissione e la rimozione del chip.L'attenzione delle forze dell'ordineLa ripetizione di episodi simili richiama l'attenzione sull'utilizzo illecito delle carte d'identità elettroniche e sui possibili rischi legati alla sottrazione dei relativi microchip.La cosiddetta «truffa dell'identità rubata» viene indicata come un possibile sviluppo criminale che fa leva sulla paura dei cittadini, ma i singoli episodi e le eventuali responsabilità devono essere accertati dalle autorità.I controlli delle forze dell'ordine proseguono per verificare la provenienza dei documenti manomessi e chiarire le circostanze dei casi emersi.