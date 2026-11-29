IL DRAMMA La morte di Michelle, il sindaco: "Fatto terribile, siamo senza parole"

Il primo cittadino ha scelto i social per condividere un messaggio carico di commozione, nel quale ha sottolineato quanto sia difficile accettare una perdita così improvvisa

La morte di Michelle, la ragazza di appena 14 anni di Casalnuovo, ha profondamente colpito la comunità napoletana. Dopo la tragedia, anche il sindaco Giovanni Nappi ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore e la vicinanza ai familiari della giovane, scomparsa in seguito a una reazione allergica dopo una serata trascorsa in pizzeria con gli amici.Il primo cittadino ha scelto i social per condividere un messaggio carico di commozione, nel quale ha sottolineato quanto sia difficile accettare una perdita così improvvisa, soprattutto quando riguarda una ragazza che aveva appena iniziato il proprio percorso di vita.«Ci sono notizie che ti lasciano senza parole. Che ti fanno male, profondamente. La tragica scomparsa di Michelle, appena 14 anni, una ragazza della nostra Casalnuovo, è una di queste», ha scritto Nappi.Il sindaco: «Da padre non riesco a immaginare il dolore della famiglia»Nel suo intervento, il sindaco ha rivolto un pensiero particolare ai genitori della quattordicenne, travolti da un dolore che, ha spiegato, è difficile persino immaginare. Nappi ha richiamato anche la propria esperienza personale di padre, mettendosi nei panni di chi si trova ad affrontare una perdita tanto drammatica.«Michelle aveva 14 anni. Era un’adolescente, come una delle mie figlie. E da padre, prima ancora che da Sindaco, non riesco nemmeno a immaginare cosa possano provare oggi i suoi genitori», ha aggiunto.Il messaggio prosegue ricordando i sogni e le aspettative che accompagnano l'adolescenza, un'età nella quale si guarda al futuro e si comincia a costruire il proprio cammino.«A quell’età si hanno sogni, speranze, progetti. Si ha tutta la vita davanti. E pensare che tutto possa finire così, improvvisamente, è qualcosa di terribile. Non ci sono parole giuste. Non ce ne possono essere», ha scritto ancora il primo cittadino.In conclusione, Nappi ha rinnovato l'abbraccio alla famiglia a nome proprio e dell'intera città: «Alla famiglia di Michelle voglio esprimere tutta la mia vicinanza, il mio affetto e quello dell’intera comunità di Casalnuovo. Vi abbraccio forte».Un messaggio che dà voce allo sgomento di una comunità davanti alla scomparsa di una ragazza di soli 14 anni, morta dopo una serata che avrebbe dovuto essere soltanto un momento di spensieratezza tra amici.