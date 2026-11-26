L'OPERAZIONE La Finanza sequestrata una Ferrari F8 Spider

Durante le verifiche è emerso che il veicolo circolava in Italia oltre il limite temporale previsto dal regime doganale di «ammissione temporanea»

Una Ferrari F8 Spider del valore stimato di circa 280mila euro è stata sequestrata a Salerno dalla Guardia di finanza. La vettura, immatricolata in Svizzera, è finita al centro di un controllo che ha fatto emergere presunte violazioni della normativa doganale e una segnalazione per appropriazione indebita.L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Salerno insieme agli agenti del Nos della Polizia municipale, nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di monitoraggio dei veicoli con targa estera.Il controllo in officina e la violazione doganaleGli accertamenti sono stati eseguiti all'interno di un'officina autorizzata di Salerno, dove la Ferrari era stata portata per alcuni controlli di routine. Durante le verifiche è emerso che il veicolo circolava in Italia oltre il limite temporale previsto dal regime doganale di «ammissione temporanea».Per i veicoli immatricolati fuori dall'Unione europea, secondo quanto contestato nel caso specifico, il termine massimo consentito era di otto giorni. La permanenza e l'utilizzo dell'auto sul territorio nazionale oltre tale limite avrebbero comportato il mancato pagamento dei relativi diritti di confine.Le imposte evase sono state quantificate in circa 95mila euro. Per questa violazione, il conducente, che utilizzava la vettura in virtù di un contratto di noleggio stipulato con il proprietario, è stato denunciato per contrabbando.La segnalazione delle autorità tedescheNel corso degli accertamenti è emerso anche un ulteriore elemento relativo alla proprietà della supercar. Sulla Ferrari risultava infatti una segnalazione delle autorità tedesche per appropriazione indebita, a carico dell'attuale proprietario.Si tratta di un cittadino italiano residente in Svizzera che, secondo quanto ricostruito, non avrebbe pagato i canoni previsti dal contratto di leasing relativo all'automobile.Il proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per l'ipotesi di appropriazione indebita. Il conducente, invece, dovrà rispondere della contestazione di contrabbando per avere utilizzato in Italia il veicolo con targa svizzera oltre il termine consentito, senza il pagamento dei diritti doganali.La Ferrari F8 Spider, il cui valore è stimato in circa 280mila euro, è stata sottoposta a sequestro nell'ambito dell'attività investigativa.