NARCOTRAFFICO La droga arriva tra la carta igienica: stop ai narcos di camorra

L'attività investigativa rappresenta uno sviluppo di una precedente indagine sul presunto acquisto e trasporto di cocaina

Tre persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine su un presunto traffico di hashish e marijuana dalla Spagna verso l'Italia. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Aversa, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura.I tre indagati sono gravemente indiziati di aver importato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, destinati alla successiva vendita sul territorio nazionale. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, è stato disposto il sequestro preventivo di un immobile che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per depositare, custodire e occultare la droga.L'indagine nasce da una precedente inchiestaL'attività investigativa rappresenta uno sviluppo di una precedente indagine sul presunto acquisto e trasporto di cocaina, hashish e marijuana lungo le rotte tra Spagna e Italia e tra Italia e Olanda. Le sostanze stupefacenti sarebbero state destinate alla successiva cessione nelle province di Napoli e Salerno.Per i fatti già emersi in quella prima inchiesta, la Procura ha esercitato l'azione penale e alcuni dei soggetti coinvolti risultano ancora sottoposti a misure custodiali.I nuovi approfondimenti, durati circa nove mesi, hanno permesso di ricostruire ulteriori presunti canali di approvvigionamento e movimentazione degli stupefacenti. Gli investigatori si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche e ambientali, dell'analisi dei tabulati, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento.Sequestrati circa 400 chili di hashish e marijuanaLe attività investigative avevano già portato all'individuazione di alcuni depositi utilizzati, secondo l'ipotesi accusatoria, per custodire la droga. In quelle circostanze sono stati sequestrati complessivamente circa 400 chili di hashish e marijuana, con l'arresto in flagranza di due persone.Un elemento emerso dalla ricostruzione riguarda le modalità di trasporto degli stupefacenti. La droga sarebbe stata trasferita via terra dalla Spagna e nascosta all'interno di carichi di copertura composti da prodotti di largo consumo.Tra le merci utilizzate per mascherare il trasporto figurerebbero tovaglioli, fazzoletti e carta igienica: prodotti apparentemente ordinari, dietro i quali sarebbero stati occultati i quantitativi di hashish e marijuana.L'operazione si inserisce dunque in un'attività investigativa più ampia, che ha ricostruito presunti collegamenti tra il rifornimento all'estero, i depositi sul territorio italiano e la successiva distribuzione degli stupefacenti.La posizione delle tre persone raggiunte dalla misura cautelare dovrà ora essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.