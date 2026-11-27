CANCRO La corsa contro il tempo di Lisa per ottenere il nuovo farmaco antitumore

Accelerare l'accesso al daraxonrasib per i pazienti affetti da tumore al pancreas che non dispongono più di alternative terapeutiche

Accelerare l'accesso al daraxonrasib per i pazienti affetti da tumore al pancreas che non dispongono più di alternative terapeutiche. È la richiesta contenuta nell'interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, con un atto rivolto al ministro della Salute.L'iniziativa parlamentare punta a sollecitare l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) affinché valuti l'attivazione di strumenti straordinari per consentire ai pazienti di accedere alla terapia. In particolare, Borrelli chiede un accordo per l'uso compassionevole gratuito, l'avvio di un programma di accesso allargato (Expanded Access Program) e l'inserimento del daraxonrasib negli elenchi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.Al centro della richiesta c'è anche la vicenda di Luisa Scarpa, una donna di 50 anni, madre di un ragazzo di 22, alle prese con un tumore al pancreas in fase molto avanzata e metastatica, che non risponderebbe più alla chemioterapia.Il caso di Luisa Scarpa e la raccolta fondi per la terapiaNei giorni scorsi Borrelli ha incontrato Luisa insieme al consigliere regionale e componente della Commissione Sanità Carlo Ceparano, esprimendo sostegno alla raccolta fondi avviata per tentare di consentirle l'accesso alla terapia.La sua storia è stata richiamata anche nell'atto parlamentare per evidenziare le difficoltà che possono incontrare i malati quando una possibile opzione terapeutica non è ancora accessibile attraverso i normali percorsi del Servizio sanitario nazionale.La richiesta politica è quella di individuare procedure che permettano, nei casi in cui vi siano indicazioni cliniche e manchino alternative, di valutare l'accesso al farmaco senza lasciare alle famiglie l'intero peso economico della ricerca di una possibilità di cura.Tumore al pancreas, i dati richiamati nell'interrogazioneNel documento vengono riportati dati epidemiologici e clinici relativi all'adenocarcinoma duttale del pancreas, una delle forme più aggressive di tumore. Secondo i numeri citati nell'interrogazione, nell'ultimo decennio l'incidenza in Italia sarebbe aumentata di oltre il 15%, superando le 14.500 nuove diagnosi ogni anno.Oltre l'80% dei pazienti, secondo i dati richiamati, arriverebbe alla diagnosi quando la malattia è già in fase avanzata o metastatica. La mortalità entro il primo anno viene indicata intorno al 70%, mentre la sopravvivenza a cinque anni si attesterebbe attorno all'11%.Per i pazienti con malattia metastatica, l'aspettativa di vita media con le terapie convenzionali viene indicata nell'interrogazione tra i 6 e gli 11 mesi. Numeri che, secondo il deputato, rendono particolarmente urgente individuare percorsi di accesso tempestivi alle eventuali nuove opzioni terapeutiche.Daraxonrasib, la richiesta di accesso anticipatoIl farmaco al centro dell'iniziativa, identificato anche con la sigla RMC-6236, viene descritto nell'atto come un inibitore multi-RAS somministrabile per via orale. Nell'interrogazione vengono richiamati risultati clinici che, secondo quanto riportato, avrebbero evidenziato nei trial di fase 3 un raddoppio della sopravvivenza globale nei pazienti con carcinoma pancreatico metastatico già sottoposti a precedenti trattamenti.La richiesta di Borrelli si concentra soprattutto sui tempi necessari per i normali percorsi di valutazione e negoziazione regolatoria. Nell'atto vengono indicati tempi medi compresi tra 14 e 24 mesi per le procedure che coinvolgono EMA e AIFA.Un'attesa che, per i pazienti con una malattia particolarmente aggressiva, potrebbe risultare incompatibile con l'evoluzione clinica. Il deputato richiama inoltre il rischio che l'accesso a eventuali terapie innovative dipenda dalla disponibilità economica delle famiglie o dalla possibilità di raggiungere centri coinvolti in sperimentazioni, con possibili disparità territoriali e sociali. Nell'interrogazione viene sottolineata, in particolare, la minore disponibilità di accesso ai trial sperimentali in alcune aree del Sud.È importante precisare che l'iniziativa parlamentare rappresenta una richiesta di intervento alle autorità sanitarie: non equivale all'approvazione del farmaco per l'uso ordinario né garantisce automaticamente l'accesso alla terapia. Le modalità e i criteri dovranno essere valutati dagli organismi competenti.Borrelli: «La burocrazia non può condannare chi non ha tempo biologico»Nel presentare l'interrogazione, Borrelli ha insistito sulla necessità di conciliare i tempi delle procedure sanitarie con quelli della malattia.«Davanti a un tumore devastante come quello del pancreas, dove la maggior parte delle diagnosi arriva già in fase avanzata e la malattia corre più veloce delle carte bollate, i tempi ordinari della burocrazia sanitaria non possono diventare una condanna», ha dichiarato.Il deputato ha poi ricordato l'incontro con Luisa Scarpa e la difficoltà delle famiglie che cercano di accedere a trattamenti non ancora disponibili attraverso i canali ordinari.«Abbiamo incontrato Luisa insieme a Ceparano e visto con i nostri occhi cosa significa lottare ogni giorno contro il dolore e contro il tempo, costretti a ricorrere a raccolte fondi per provare ad avere una possibilità in più con i propri cari: la salute non può dipendere dal portafoglio o dal codice di avviamento postale».Da qui la richiesta rivolta al ministro della Salute di intervenire attraverso AIFA per individuare percorsi rapidi e gratuiti, che comprendano l'uso compassionevole, l'accesso allargato e l'eventuale inserimento negli elenchi della legge 648/96.«Con questa interrogazione in Commissione Affari Sociali chiediamo al Ministro della Salute di intervenire subito tramite AIFA per garantire percorsi rapidi, gratuiti ed equi — dall’uso compassionevole all’accesso allargato fino alla legge 648/96 — affinché nessun paziente con indicazione clinica e privo di alternative resti indietro», ha concluso Borrelli.