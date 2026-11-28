IL MARCHIO La ceramica di Vietri come il cammeo di Torre: è Igp

Una lavorazione che da secoli rappresenta una delle espressioni più riconoscibili dell’identità artistica, culturale ed economica della Costiera

Dopo il corallo e il cammeo di Torre del Greco, anche la ceramica di Vietri sul Mare conquista il riconoscimento europeo dell’Indicazione geografica protetta (Igp) per i prodotti artigianali e industriali non alimentari. Con questa registrazione, la Campania raggiunge un risultato significativo: sono tre le produzioni del territorio che possono beneficiare di un marchio di tutela riconosciuto dall’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.Per la ceramica vietrese si tratta di un passaggio importante, che certifica ufficialmente il legame tra una produzione storica e il territorio in cui nasce. Una lavorazione che da secoli rappresenta una delle espressioni più riconoscibili dell’identità artistica, culturale ed economica della Costiera amalfitana.Il marchio punta inoltre a rafforzare la competitività delle imprese, offrendo maggiori garanzie sui mercati nazionali e internazionali e strumenti di tutela contro la contraffazione e la concorrenza sleale.La Campania protagonista nella tutela delle produzioni artigianaliA sottolineare il valore del riconoscimento è l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola, che vede nel risultato un’ulteriore conferma del ruolo della Campania nel nuovo sistema europeo di protezione delle produzioni artigianali e industriali.«Con la Ceramica di Vietri, il corallo ed il cammeo di Torre del Greco, la Campania conferma il suo ruolo di assoluto rilievo nel nuovo sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali. È la dimostrazione concreta della forza identitaria, della qualità e del valore economico delle nostre lavorazioni storiche», ha dichiarato.Un percorso che ha richiesto il contributo di più soggetti istituzionali e associativi. In particolare, è stato fondamentale il lavoro dell’Associazione dei Produttori Ceramica Vietri I.G.P., protagonista dell’iter che ha portato alla registrazione, insieme a CNA Salerno e al Comune di Vietri sul Mare.L'emozione dei produttori: «Ora inizia il lavoro vero»Grande emozione nelle parole di Benvenuto Apicella, presidente dell’Associazione dei Produttori Ceramica Vietri I.G.P., che dopo il riconoscimento ha commentato con poche parole: «Ora inizia il lavoro vero».Per il sindaco Giovanni De Simone, si tratta di un «risultato straordinario valore per Vietri sul Mare, per i nostri ceramisti e per l'intera comunità». Un traguardo che riguarda non soltanto le aziende del comparto, ma l’intera identità del territorio.L’assessore comunale alla Ceramica, Daniele Benincasa, evidenzia invece le ricadute per i consumatori e per la promozione locale: il marchio, ha spiegato, garantisce l’origine e la qualità del prodotto e rafforza il legame tra manifattura, turismo e valorizzazione territoriale.Formazione e giovani ceramisti, la sfida per il futuroTra le voci che hanno accolto con soddisfazione la registrazione c’è anche quella di Lucio Ronca, maestro ceramista e presidente onorario di CNA Salerno. Il suo sguardo è rivolto soprattutto alle nuove generazioni e alla necessità di trasmettere il patrimonio di competenze che caratterizza la tradizione vietrese.«Questo risultato è uno stimolo formidabile per portare avanti l'impegno della scuola di ceramica, perché formazione e tutela della nostra ceramica sono i filoni da percorrere», ha affermato, richiamando l’importanza di investire sui giovani ceramisti.Per Simona Paolillo, direttrice di CNA Salerno e coordinatrice Igp Ceramica Vietri, il riconoscimento premia il lavoro e la passione di generazioni di artigiani, ma anche la capacità di costruire una collaborazione efficace tra le diverse istituzioni.«Il risultato premia il lavoro, la passione e la competenza di generazioni di artigiani ma anche la capacità di collaborazione e sinergia con le istituzioni, innanzitutto con il Comune di Vietri, lo stesso Mimit e la Regione», ha dichiarato.Il marchio europeo rappresenta così non soltanto una tutela per le produzioni già esistenti, ma anche uno strumento per consolidare il futuro di un settore che unisce tradizione manifatturiera, identità culturale e sviluppo economico.