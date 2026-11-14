GLI AZZURRI Kit storico del Napoli su Fifa: è quello del 1976/77

L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale del club su X, che ha presentato l’iniziativa come un omaggio alla memoria sportiva della società

I colori e i simboli di una stagione importante della storia del Napoli tornano protagonisti, questa volta nel mondo dei videogiochi. La SSC Napoli ha comunicato ai propri tifosi una nuova aggiunta disponibile su FIFA 27: si tratta della maglia indossata dagli azzurri nel campionato 1976/77, riproposta in versione digitale per gli appassionati che vogliono vestire la squadra con una divisa d’altri tempi.L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale del club su X, che ha presentato l’iniziativa come un omaggio alla memoria sportiva della società.Una divisa storica torna nel mondo virtualeIl nuovo contenuto consente ai giocatori di utilizzare una maglia legata a una pagina del passato partenopeo. A rendere ancora più riconoscibile la divisa è la presenza della patch della Coppa Italia, dettaglio che richiama il percorso del Napoli nella competizione e contribuisce a restituire l’identità storica del completo.Non si tratta quindi soltanto di una nuova opzione estetica: per i sostenitori azzurri rappresenta anche l’occasione di ritrovare nel videogioco un simbolo di un’altra epoca del club.Un omaggio alla memoria del NapoliCon questa novità, la storia della squadra supera i confini del campo e raggiunge anche la dimensione digitale, dove le maglie storiche continuano ad avere un valore particolare per le diverse generazioni di tifosi.La divisa del 1976/77 è ora disponibile su FIFA 27 e permette agli appassionati di portare virtualmente in campo un frammento della tradizione azzurra.