L'INCIDENTE Investito da scooter mentre getta la spazzatura, il "pirata" scappa

Dopo l’impatto alcune persone presenti si sono immediatamente avvicinate al ferito per prestargli assistenza

Un pedone investito mentre stava semplicemente gettando i rifiuti e il conducente dello scooter che, invece di fermarsi a prestare aiuto, si sarebbe allontanato. È quanto viene segnalato da alcuni cittadini per un episodio avvenuto in via Gabriele Jannelli, a Napoli.Secondo la testimonianza ricevuta, la vittima è un uomo indicato con il nome di Dario L. L’anziano o giovane, non è specificato, sarebbe stato travolto da una persona in sella a un Honda SH mentre si trovava nei pressi dei cassonetti per depositare la spazzatura.I soccorsi e il contributo di un medico di passaggioDopo l’impatto, alcune persone presenti si sono immediatamente avvicinate al ferito per prestargli assistenza. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, che ha provveduto al trasporto dell’uomo in ospedale.Tra coloro che hanno partecipato ai soccorsi ci sarebbe stato anche un medico rianimatore che si trovava casualmente nel traffico e che ha offerto il proprio aiuto.La segnalazione riferisce inoltre che le autorità sono state contattate. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e da identificare la persona alla guida dello scooter.L’appello per rintracciare il conducenteChi ha assistito alla scena chiede che l’episodio venga portato all’attenzione pubblica, affinché il conducente possa essere rintracciato e si presenti alle autorità per chiarire la propria posizione.Al momento, le informazioni disponibili provengono dalla testimonianza di un cittadino: non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di Dario L. né sull’identità del conducente. Eventuali testimonianze o immagini utili a ricostruire quanto accaduto potrebbero contribuire agli accertamenti.