L'INCENDIO Intossicazione e ustioni, a tirarlo fuori dal rogo la vicina di 17 anni

le sue condizioni non fanno temere un pericolo di vita imminente

Prosegue il percorso di cura per il 74enne rimasto ferito nell’incendio divampato domenica 15 novembre in via Santa Maria della Fede, una traversa di corso Garibaldi, nel centro di Napoli. L’uomo è ancora ricoverato nel Centro Ustioni dell’ospedale Cardarelli, dove i sanitari stanno seguendo sia le lesioni provocate dalle fiamme sia le conseguenze dell’inalazione dei fumi.Le ustioni avrebbero interessato soprattutto il volto. Il paziente si trova in prognosi riservata, ma, secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non fanno temere un pericolo di vita imminente. I medici sarebbero fiduciosi sulla possibilità di un recupero, pur considerando necessario un percorso terapeutico rigoroso, in linea con i protocolli previsti per questo tipo di lesioni.Il coraggio della vicina di 17 anniA evitare conseguenze ancora più gravi sarebbe stato il gesto di una ragazza di appena 17 anni, che abita nello stesso stabile. La giovane si sarebbe precipitata ad aiutare l’anziano mentre l’incendio era ancora in corso, affrontando il pericolo delle fiamme per raggiungerlo e accompagnarlo fuori dall’edificio.Anche lei ha riportato un’intossicazione, così come due agenti di polizia intervenuti nella situazione di emergenza. Per tutti e tre non è stato necessario proseguire il ricovero: sono stati successivamente dimessi.Il rogo potrebbe essere partito da una stufa a gasL’incendio si è sviluppato nella mattinata di domenica. Tra le possibili cause al vaglio è stato indicato un malfunzionamento della stufa a gas, dal quale si sarebbe originato il rogo.Le fiamme, particolarmente alte, hanno interessato anche la facciata esterna della palazzina, situata nella zona di San Carlo all’Arena. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi avviato le verifiche sulle condizioni dell’edificio.Palazzina dichiarata temporaneamente inagibileDopo le operazioni di spegnimento, lo stabile è stato dichiarato provvisoriamente inagibile. La decisione è stata adottata in attesa delle perizie tecniche necessarie a valutare eventuali danni e a stabilire se sussistano le condizioni per consentire nuovamente l’accesso agli appartamenti.Intanto, per il 74enne il percorso ospedaliero prosegue con particolare attenzione al recupero dalle ustioni e dall’intossicazione. Nonostante la prognosi ancora riservata, l’assenza di un pericolo immediato per la vita rappresenta un elemento incoraggiante dopo la drammatica mattinata dell’incendio.