L'INDAGINE Inchiesta Soresa, c'è il nuovo consiglio di amministrazione

A guidare il nuovo Cda è stato indicato il dottor Angelo Spirito, già presidente di sezione presso la Corte di Cassazione

La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. SpA) si prepara a una nuova fase amministrativa. Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha firmato il Decreto Presidenziale numero 83 con cui ha designato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Le indicazioni dovranno ora essere sottoposte all’Assemblea per la successiva nomina.Le dimissioni del precedente ConsiglioIl provvedimento arriva dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi dal presidente uscente Tommaso Casillo e dai consiglieri Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione. La decisione di Casillo è maturata in seguito alla vicenda giudiziaria legata alle indagini della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli.Le dimissioni hanno determinato, in base alle disposizioni dello statuto societario, la cessazione dell’intero organo amministrativo, rendendo necessario procedere alla designazione di una nuova governance.I tre nomi scelti dalla RegioneA guidare il nuovo Cda è stato indicato il dottor Angelo Spirito, già presidente di sezione presso la Corte di Cassazione, al quale è affidato il ruolo di presidente designato.Gli altri due componenti sono docenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: il professor Jonathan Franz Pratschke, che insegna sociologia dei processi economici e del lavoro, e la professoressa Silvia Tuccillo, docente di diritto amministrativo e pubblico.L’obiettivo: rafforzare il ruolo di SoresaLa Regione Campania, in qualità di socio unico, presenta la scelta dei nuovi componenti come l’avvio di una fase orientata a consolidare la gestione della società attraverso competenze tecniche, giuridiche e organizzative.Nel comunicato diffuso dalla Regione si sottolinea la volontà di rafforzare il ruolo strategico di Soresa a sostegno del sistema sanitario campano, puntando sulla solidità amministrativa, sulla correttezza delle procedure e sulla tutela dell’interesse pubblico.