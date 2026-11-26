DI CORSA In tangenziale a folle velocità e senza patente

Dai controlli è emerso anche un problema riguardante il documento d'identità esibito dal conducente

Viaggiava a velocità elevatissima sulla Tangenziale di Napoli, effettuando manovre pericolose per gli altri automobilisti. Ma non aveva mai conseguito la patente di guida e l'auto che conduceva era priva sia della copertura assicurativa sia della revisione. A fermarlo è stata una pattuglia della Polizia metropolitana, intervenuta nei pressi della barriera di Astroni sud.Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni, al quale gli agenti hanno contestato le diverse violazioni del Codice della strada riscontrate durante il controllo. Il veicolo è stato sequestrato e trasferito in un deposito giudiziario.Carta d'identità senza microchip: scatta la denunciaGli accertamenti non si sono fermati alle irregolarità relative alla circolazione. Dai controlli è emerso anche un problema riguardante il documento d'identità esibito dal conducente: la carta d'identità elettronica era infatti priva del microchip.Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il componente sarebbe stato rimosso volontariamente. Per questo motivo al 32enne è stata contestata anche la falsità materiale commessa da privato, mentre il documento è stato sottoposto a sequestro.Controlli a Villaricca e Afragola: 45 veicoli verificatiL'intervento sulla Tangenziale rientra in un'attività di controllo più ampia condotta nei giorni scorsi dalla Polizia metropolitana anche a Villaricca e nel rione Salicelle di Afragola.Nel corso delle verifiche sono stati controllati complessivamente 45 veicoli. Cinque sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, mentre tre automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida senza patente. Un'altra persona è stata denunciata per riciclaggio.Il bilancio comprende inoltre 24 verbali per violazioni al Codice della strada e il sequestro di una Peugeot 208 con targa polacca.Dall'inizio dell'anno sequestrate 23 auto rubate con telaio contraffattoParticolare attenzione è stata riservata ai veicoli sospetti, soprattutto nell'area nord della provincia di Napoli. Dall'inizio dell'anno, la Polizia metropolitana ha sequestrato 23 automobili risultate rubate e dotate di telaio contraffatto. Di queste, 16 circolavano con targa polacca.A questi interventi si aggiungono otto veicoli sequestrati per appropriazione indebita, con sei persone denunciate, e un'ulteriore automobile rubata che circolava con una targa italiana clonata.Un'attività che punta a contrastare non soltanto le violazioni più comuni alle norme sulla circolazione, ma anche il fenomeno dei veicoli rubati e reimmatricolati o messi in circolazione con identificativi contraffatti.