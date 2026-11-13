IL ROGO In fiamme l'auto di un calciatore della Salernitana

Sul luogo dell'incendio sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato insieme ai pompieri

Un incendio ha interessato un’automobile nella notte a Salerno, in viale Verdi. Il veicolo, secondo le prime informazioni, sarebbe in uso a un calciatore della Salernitana. L’episodio ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni residenti della zona dopo aver notato le fiamme.L'intervento dopo l'allarme dei residentiSul luogo dell'incendio sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, insieme ai pompieri, che hanno provveduto a gestire l'emergenza e a intervenire sul mezzo interessato dal rogo.La presenza dell'auto in fiamme ha attirato l'attenzione degli abitanti di viale Verdi, che hanno richiesto tempestivamente i soccorsi. Saranno gli accertamenti successivi a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto durante la notte.Nessuna ipotesi esclusa sulle causeAl momento non è stata individuata con certezza l'origine dell'incendio. Gli investigatori stanno prendendo in considerazione tutte le possibilità: il rogo potrebbe essere stato provocato da un gesto volontario, ma non viene escluso neppure un guasto o un'altra causa accidentale.Non risultano, allo stato delle informazioni disponibili, elementi sufficienti per stabilire la natura dell'episodio. Le verifiche della Polizia di Stato proseguiranno per chiarire le circostanze e accertare se l'incendio abbia una matrice dolosa.