LA VIOLENZA In due insultano e aggrediscono una ragazza, arrestati

La ricostruzione dell'accaduto parte da quanto sarebbe avvenuto davanti al locale

Si sposta sul piano giudiziario la vicenda dell'aggressione ai danni di una ragazza avvenuta martedì pomeriggio davanti a un bar di viale Principe di Napoli, nel quartiere Rione Ferrovia di Benevento. Il ventiduenne tunisino fermato dopo l'episodio dovrà comparire il prossimo 24 marzo davanti al giudice del Tribunale sannita. Nel frattempo, la misura degli arresti domiciliari inizialmente disposta nei suoi confronti è stata sostituita con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.Al giovane vengono contestati i reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Per il secondo cittadino tunisino coinvolto nei fatti è invece scattata una denuncia a piede libero.Le decisioni sono state adottate dal giudice monocratico Maria Grazia Monaco. Il ventiduenne è assistito dall'avvocato Candido Santosuosso.Gli apprezzamenti e l'intervento dei presentiLa ricostruzione dell'accaduto parte da quanto sarebbe avvenuto davanti al locale. I due giovani avrebbero rivolto alla ragazza apprezzamenti pesanti, arrivando, secondo le contestazioni, anche a infastidirla fisicamente.La situazione avrebbe provocato la reazione di alcune persone che si trovavano nel bar e nelle vicinanze. I presenti sarebbero intervenuti per difendere la giovane, dando origine a momenti di tensione.Le forze dell'ordine sono poi riuscite a individuare uno dei due ragazzi nei pressi dell'esercizio commerciale e a bloccarlo. L'altro, che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato poco distante. Per il ventiduenne è scattato l'arresto, mentre il secondo giovane è stato denunciato.Il precedente di settembre e le preoccupazioni nel quartiereL'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nel Rione Ferrovia, una delle zone più popolose della città, dove negli ultimi mesi si sono registrati altri interventi delle forze dell'ordine per fatti di violenza e tensioni in strada.A settembre, sempre lungo viale Principe di Napoli, una lite tra due persone era degenerata in una colluttazione, durante la quale era stata danneggiata anche un'automobile. In quel caso la Polizia aveva avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i protagonisti, entrambi denunciati.Si tratta di episodi distinti, con dinamiche e responsabilità da valutare separatamente. Tuttavia, la loro successione ha contribuito ad alimentare le preoccupazioni di residenti e frequentatori della zona.L'attenzione sulla sicurezza urbana riguarda anche il centro storico, dove nelle scorse settimane si sono verificati altri fatti di cronaca che hanno animato il dibattito cittadino. Una situazione che ha richiamato l'intervento delle istituzioni e portato a un rafforzamento dei controlli sul territorio.Per il ventiduenne, intanto, il prossimo passaggio sarà l'udienza fissata per il 24 marzo, nell'ambito del procedimento relativo alle accuse contestate.