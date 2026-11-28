I CONTROLLI Impresa funebre abusiva, funerale fermato in strada

I militari hanno immediatamente interrotto le operazioni, contestando le violazioni ai due titolari dell’impresa e anche al conducente

Un’impresa funebre completamente abusiva, che continuava a operare nonostante le ripetute sanzioni e l’assenza delle necessarie autorizzazioni comunali e regionali. È quanto scoperto dai Carabinieri a Pozzuoli, durante un controllo nella struttura di via Arco Felice Vecchio.L’attività disponeva di uffici al piano terra, una cappella, una camera ardente e locali seminterrati utilizzati come deposito per le bare. All’esterno era presente anche un piazzale destinato ai veicoli funebri. Secondo quanto accertato dai militari, l’intera struttura era abusiva e i due imprenditori titolari della società erano già stati sanzionati più volte dai Carabinieri e dalla Polizia Locale.Nonostante i provvedimenti, l’impresa avrebbe continuato a esercitare senza le autorizzazioni richieste.Trovata una salma su un veicolo non idoneo al trasportoAl momento dell’arrivo dei Carabinieri, la situazione si è rivelata particolarmente delicata: uno dei mezzi funebri era pronto a partire e a bordo si trovava già una salma, con l’autista alla guida.I militari hanno immediatamente interrotto le operazioni, contestando le violazioni ai due titolari dell’impresa e anche al conducente. Quest’ultimo stava infatti trasportando un defunto a bordo di un veicolo non omologato e sprovvisto dei requisiti igienico-sanitari previsti.Sono scattati il sequestro del mezzo e quello dei locali dell’impresa. I familiari del defunto sono stati informati della situazione e hanno provveduto ad affidare il servizio a un’altra agenzia funebre.Sala da gioco abusiva, nove denunciati per poker con premi in denaroI controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, finalizzati a contrastare il gioco d’azzardo e le attività commerciali abusive nell’area flegrea, hanno portato alla scoperta di ulteriori irregolarità.In particolare, nove persone sono state denunciate perché avrebbero gestito una sala da gioco senza autorizzazioni e organizzato tornei di poker texano con premi in denaro. Il locale è stato sequestrato e per i nove è scattata la denuncia per esercizio abusivo di gioco d’azzardo.Autonoleggio senza autorizzazione: sequestrati locale e veicoliNel corso delle verifiche è stato inoltre denunciato l’amministratore unico di una società che avrebbe svolto attività di autonoleggio senza possedere i necessari titoli autorizzativi.Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe noleggiato automobili senza essere in regola con le autorizzazioni previste. Anche in questo caso i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dei locali e dei mezzi utilizzati per l’attività.Carta d’identità elettronica manomessa a MonteruscielloUn’ulteriore irregolarità è stata scoperta durante un controllo in una sala scommesse a Monterusciello. Un uomo ha esibito ai militari una carta d’identità elettronica il cui microchip risultava manomesso.La scoperta è avvenuta nell’ambito della stessa attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri nell’area flegrea, con verifiche rivolte in particolare al contrasto del gioco d’azzardo e del commercio abusivo.