L'OPERAZIONE Imprenditore vicino alla camorra, sequestrati 28 milioni di euro

Il sequestro rientra nelle misure di prevenzione patrimoniali dirette a colpire le disponibilità economiche

Un patrimonio del valore complessivo di circa 28 milioni di euro è stato sottoposto a sequestro a Casal di Principe, nell'ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità organizzata. Il provvedimento riguarda Salvatore Borrata, imprenditore di 67 anni originario del comune casertano, ritenuto vicino alla fazione Schiavone del clan dei Casalesi.Secondo quanto emerso nell'ambito delle indagini, gli introiti da cui proverrebbero i beni sequestrati sarebbero riconducibili alle attività criminali del clan. Borrata è già stato condannato in passato per associazione a delinquere di stampo mafioso.Il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua VetereIl sequestro è stato disposto dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e della Questura di Caserta.La proposta è stata avanzata dalla Dda partenopea, con il procuratore aggiunto Michele Del Prete, e dalla Questura casertana nell'ambito delle attività finalizzate a contrastare l'accumulazione e il reimpiego di patrimoni ritenuti riconducibili alla criminalità organizzata.L'operazione congiunta di Polizia e Guardia di FinanzaA eseguire il provvedimento sono stati gli uomini della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.L'intervento ha interessato beni per un valore stimato in circa 28 milioni di euro. Il sequestro rientra nelle misure di prevenzione patrimoniali dirette a colpire le disponibilità economiche che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero state accumulate attraverso attività illecite e sarebbero riconducibili agli ambienti del clan dei Casalesi.Al centro del provvedimento c'è la posizione dell'imprenditore 67enne, già condannato per associazione mafiosa e indicato come soggetto vicino alla fazione Schiavone. Il valore del patrimonio sottoposto a sequestro rappresenta la dimensione economica dell'intervento, condotto attraverso la collaborazione tra autorità giudiziaria, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.