ECCELLENZE Immunologia oncologica, Ascierto premiato negli Usa

Un riconoscimento che celebra il percorso professionale e scientifico del professore

Prestigioso riconoscimento internazionale per il professor Paolo Antonio Ascierto, professore ordinario di Oncologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha ricevuto il Lifetime Achievement Award 2026 dalla Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), una delle più autorevoli società scientifiche internazionali impegnate nello studio e nello sviluppo dell'immunoterapia oncologica.Il premio, assegnato a personalità che si sono distinte per il contributo significativo alla ricerca e ai progressi dell'immunoterapia contro il cancro, è stato consegnato oggi a Phoenix, in Arizona, nell'ambito del 41° congresso annuale della SITC, in programma fino all'8 novembre.Un riconoscimento che celebra il percorso professionale e scientifico del professor Ascierto e il suo contributo allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nella lotta contro i tumori.Grande l'emozione espressa dal ricercatore nel ricevere il premio. «Se penso a quando ero specializzando, sinceramente non avrei immaginato di arrivare fin qui e non avrei potuto prevedere il percorso che mi aspettava, le sfide, le opportunità, gli incontri e le tante tappe che mi avrebbero portato a vivere un momento come questo», ha dichiarato.Ascierto ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti soprattutto un'occasione per guardare al passato con gratitudine, rivolgendo un pensiero particolare alla moglie Maria Teresa, che lo ha accompagnato durante tutte le tappe della sua carriera, condividendone sacrifici e soddisfazioni.Un ringraziamento speciale è stato dedicato anche ai pazienti, che rappresentano il principale motore dell'attività di ricerca: «Ogni giorno ci ricordano il senso più profondo del nostro lavoro: fare ricerca per offrire nuove possibilità e nuove speranze».Nel suo intervento, il professore ha voluto inoltre evidenziare il valore della collaborazione scientifica, ricordando come i risultati più importanti non siano mai il frutto del lavoro di una sola persona. La ricerca, ha spiegato, è un percorso collettivo fondato sulle competenze, sul confronto, sulla fiducia e sulla capacità di condividere una visione e un obiettivo comune.La Society for Immunotherapy of Cancer rappresenta uno dei principali punti di riferimento mondiali nel campo dell'immunologia dei tumori e delle terapie che utilizzano il sistema immunitario per contrastare il cancro. Riunisce oncologi, immunologi e ricercatori, sia di base sia clinici, promuovendo la collaborazione internazionale e il trasferimento delle scoperte scientifiche dalla ricerca di laboratorio alla pratica clinica.Il Lifetime Achievement Award 2026 conferma dunque il valore del percorso scientifico di Paolo Ascierto e il contributo della ricerca italiana nel panorama internazionale dell'oncologia e dell'immunoterapia.