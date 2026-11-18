L'INTERVENTO Il vicino di casa è un poliziotto e salva gli anziani dalla truffa

Una volta che l'uomo si è allontanato da casa, i complici hanno contattato la moglie

Un vicino di casa si è rivelato decisivo per impedire che una coppia di anziani di Ostia perdesse gioielli per un valore di circa 35mila euro. La donna, insospettita dalle richieste ricevute al telefono, ha deciso di rivolgersi a una persona di fiducia: un ispettore della Polizia di Stato che abita accanto alla coppia. Il suo intervento ha permesso di organizzare un'operazione e bloccare il presunto truffatore prima che potesse impossessarsi dei preziosi.L'episodio si è verificato nella zona di Lido Ponente, dove i malviventi avevano messo in atto un raggiro costruito per separare i due coniugi e ottenere la consegna dei gioielli custoditi nell'abitazione.La falsa storia dei documenti trovati in una gioielleriaIl primo contatto telefonico è stato rivolto al marito. Dall'altra parte della linea, i truffatori gli avrebbero raccontato che alcuni suoi documenti erano stati rinvenuti all'interno di una gioielleria coinvolta in una rapina. Con questo pretesto, lo hanno convinto a recarsi presso una caserma dei Carabinieri per chiarire la vicenda.Una volta che l'uomo si è allontanato da casa, i complici hanno contattato la moglie. Alla donna è stato chiesto di raccogliere tutti i gioielli presenti nell'abitazione e di consegnarli a una persona che si sarebbe presentata per effettuare controlli sulla loro provenienza.La donna si insospettisce e avvisa il vicino poliziottoLa richiesta ha però fatto sorgere dubbi nella donna, che ha preferito non procedere alla consegna e ha cercato aiuto nel vicino di casa. L'uomo, un ispettore della Polizia di Stato, ha compreso la possibile natura fraudolenta della situazione e si è attivato per predisporre un intervento.Insieme agli investigatori del X Distretto di pubblica sicurezza Lido è stato quindi organizzato un servizio per cogliere sul fatto la persona incaricata di ritirare i preziosi.L'intervento degli agenti e l'arrestoQuando il presunto incaricato si è presentato all'appuntamento concordato per ricevere i gioielli, gli agenti sono intervenuti. L'operazione si è conclusa con l'arresto di un uomo di 29 anni, originario di Napoli.Il piano è stato così interrotto prima che i preziosi lasciassero l'abitazione. I gioielli, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 35mila euro, sono rimasti alla coppia.Arresto convalidato dall'autorità giudiziariaDopo l'intervento della Polizia, l'arresto del ventinovenne è stato sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, che lo ha successivamente convalidato.Determinante, nella ricostruzione dell'episodio, la prontezza della donna nel non assecondare le richieste telefoniche e nel rivolgersi a una persona fidata. La collaborazione tra il vicino ispettore e gli investigatori del X Distretto ha consentito di evitare la consegna dei gioielli e di fermare il presunto responsabile.