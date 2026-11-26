DROGA Il padre prepara le dosi, il figlio 18enne le spaccia

Nell'operazione è stato arrestato anche un terzo uomo, di 50 anni, residente nello stesso edificio.

Un'attività di spaccio a conduzione familiare, con ruoli distinti tra padre e figlio e una terza persona incaricata di fare da vedetta. È quanto avrebbero scoperto i Carabinieri a Scampia, nella periferia settentrionale di Napoli, dove tre uomini sono stati arrestati nel corso di un'operazione antidroga.Il blitz dei militari della stazione di Scampia è scattato in via Colorni, all'interno delle cosiddette Case dei Puffi, il complesso di edilizia popolare conosciuto con questo nome per i colori delle palazzine, che ricordano quelli dei personaggi creati dal fumettista Peyo.Il viavai sospetto nell'appartamentoPrima di intervenire, i Carabinieri hanno effettuato appostamenti per diverse ore, osservando un insolito movimento di persone nei pressi dell'abitazione di un uomo di 54 anni e del figlio, appena maggiorenne.Quando i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento, hanno sorpreso il padre mentre era impegnato a confezionare le dosi di stupefacente. Al figlio 18enne sarebbe spettato invece il compito di occuparsi della vendita della droga.Nell'operazione è stato arrestato anche un terzo uomo, di 50 anni, residente nello stesso edificio. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbe svolto la funzione di vedetta, con il compito di avvisare padre e figlio in caso di un eventuale arrivo delle forze dell'ordine.Sequestrati kobret e crackDurante la perquisizione nell'abitazione, i militari hanno sequestrato 15 grammi di kobret e cinque dosi di crack.Per tutti e tre gli uomini sono scattate le manette. I due familiari e il presunto complice sono stati condotti in carcere, dove resteranno in attesa del giudizio.L'intervento dei Carabinieri ha così interrotto l'attività che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata organizzata con una divisione dei compiti tra il confezionamento delle dosi, lo spaccio e il controllo degli accessi per segnalare eventuali pericoli.