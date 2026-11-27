LA PAURA I figli bloccano i ladri in casa, la mamma viene colta da malore

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti necessari

Serata di paura a Omignano, dove un giovane è stato sorpreso all’interno della proprietà di un’abitazione privata e bloccato dai presenti fino all’arrivo dei carabinieri. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando alcuni componenti della famiglia si sono trovati improvvisamente a fare i conti con una presenza sospetta all’esterno della casa.I rumori sospetti e la scopertaSecondo la ricostruzione riferita dai presenti, figli e cugini della famiglia interessata si erano ritrovati nell’abitazione per trascorrere qualche ora insieme. A un certo punto, però, hanno avvertito alcuni rumori provenire dall’esterno. Insospettiti, sono usciti per capire cosa stesse accadendo e si sono trovati davanti a un giovane che si trovava all’interno della proprietà.I familiari sono riusciti a fermarlo, trattenendolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Stando a quanto raccontato dai presenti, non si esclude che il ragazzo fosse accompagnato da altre persone, che sarebbero però riuscite ad allontanarsi prima dell’intervento dei militari.Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti necessari.Donna colta da un malore, interviene il 118Durante i momenti concitati seguiti alla scoperta, una donna che si trovava nell’abitazione ha accusato un dolore al torace. È stato quindi richiesto l’intervento dei soccorsi.I sanitari della Misericordia di Vallo, dalla postazione di Omignano, hanno effettuato una valutazione e un elettrocardiogramma. Al termine degli accertamenti, hanno escluso la necessità di trasferire la donna in ospedale.Un precedente tentativo di furtoA rendere la vicenda ancora più delicata è un episodio avvenuto nei giorni precedenti. La stessa famiglia aveva infatti già subito un tentativo di furto dell’autovettura, per il quale era stata presentata una denuncia contro ignoti.Nella serata di ieri, fortunatamente, non sarebbe stato portato a termine alcun furto e, secondo quanto riferito, non si sarebbero verificati episodi di violenza.Restano ora da chiarire la dinamica dell’accaduto, l’eventuale presenza di altre persone e le responsabilità del giovane fermato. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.