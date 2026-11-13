CYBERSICUREZZA Hacker, la Regione Campania attua nuove difese

La decisione, adottata nella seduta di ieri, recepisce gli indirizzi della direttiva europea NIS2

La Regione Campania riorganizza la propria struttura per affrontare le minacce informatiche e rendere più sicuri i servizi digitali destinati ai cittadini. La Giunta ha approvato un nuovo modello di gestione della cybersicurezza, fondato sulla collaborazione tra gli uffici regionali e su una distribuzione precisa delle responsabilità. L'obiettivo è ridurre il rischio di attacchi, proteggere le infrastrutture tecnologiche e assicurare che le attività amministrative possano proseguire anche in presenza di emergenze digitali.La decisione, adottata nella seduta di ieri, recepisce gli indirizzi della direttiva europea NIS2, che stabilisce nuovi obblighi e standard per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il provvedimento punta a superare una gestione frammentata delle criticità, introducendo un sistema stabile di coordinamento tra le strutture dell'amministrazione.Nasce il Board NIS2, otto strutture regionali coinvolteIl fulcro della nuova organizzazione sarà il Board NIS2, un organismo permanente incaricato di raccordare le attività e le strategie delle diverse articolazioni regionali. A guidarlo sarà il presidente della Giunta, oppure una persona da lui delegata. Ne faranno parte i responsabili di otto strutture considerate strategiche per il funzionamento dell'ente.Tra gli ambiti rappresentati figurano la sanità, la Protezione civile e gli uffici che si occupano della gestione delle risorse e degli acquisti. Settori nei quali la sicurezza dei sistemi informatici assume un'importanza particolare, anche per la quantità e la delicatezza delle informazioni trattate e per la necessità di garantire servizi senza interruzioni.Il coordinamento delle attività quotidiane sarà invece affidato all'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale. A questa struttura spetterà anche il compito di mantenere i contatti con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, favorendo lo scambio di informazioni e il collegamento tra le autorità competenti e gli uffici della Regione.Un Piano regionale per programmare gli interventiUno degli strumenti centrali del nuovo assetto sarà il Piano regionale di adeguamento alla normativa europea. Il documento dovrà individuare gli standard di sicurezza da raggiungere, gli interventi da considerare prioritari e i compiti assegnati alle singole strutture coinvolte.Non si tratterà soltanto di definire obiettivi generali: il percorso sarà accompagnato da controlli periodici e da relazioni ogni tre mesi, così da verificare i progressi e valutare l'effettiva applicazione delle misure previste. La programmazione consentirà di seguire nel tempo gli adeguamenti necessari e di individuare eventuali ritardi o criticità.Segnalazioni rapide e intervento del CSIRT regionaleUn altro capitolo riguarda la gestione degli incidenti informatici. Il modello prevede procedure per comunicare tempestivamente eventuali violazioni o anomalie, attivare le misure correttive e coinvolgere il CSIRT regionale, il gruppo specializzato nell'analisi delle minacce e nella risposta agli attacchi digitali.La protezione non riguarderà soltanto le piattaforme e le reti direttamente gestite dall'amministrazione. Le verifiche dovranno interessare anche i servizi e le tecnologie messi a disposizione da fornitori esterni, un aspetto rilevante per la sicurezza complessiva dei sistemi regionali.Tra le finalità indicate c'è inoltre la capacità di mantenere operative le funzioni amministrative anche in caso di attacchi o guasti informatici. Per raggiungere questo risultato, il provvedimento prevede anche iniziative di formazione rivolte al personale, con l'intento di accrescere la consapevolezza dei rischi e le competenze necessarie per riconoscere e affrontare le situazioni di pericolo.Maraio: «La prevenzione è una priorità»A illustrare il significato della riorganizzazione è l'assessore regionale all'Innovazione Digitale, Enzo Maraio, che considera la sicurezza informatica una condizione indispensabile per proteggere le infrastrutture tecnologiche e garantire la regolarità dei servizi pubblici.«Il rafforzamento della cybersicurezza è una priorità per garantire la protezione delle infrastrutture tecnologiche e la continuità dei servizi della Regione Campania», ha dichiarato l'assessore. Il modello, ha aggiunto, dovrà basarsi su una gestione condivisa, sulla prevenzione e sul controllo costante dei sistemi, in modo da poter reagire rapidamente quando si verificano incidenti.La prospettiva indicata da Maraio è quella di costruire un'amministrazione digitale più resistente e affidabile, capace di accompagnare l'innovazione dei servizi senza trascurare la difesa dalle nuove forme di minaccia informatica. La nuova organizzazione punta quindi a trasformare la cybersicurezza in una responsabilità strutturale dell'intera macchina regionale, anziché lasciarla confinata all'attività di singoli uffici.