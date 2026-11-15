IL MALTEMPO Grosso serbatoio resta in bilico a Pompei

Tra le aree maggiormente interessate dalle conseguenze del maltempo c’è piazza Bartolo Longo

Il forte vento che nelle ultime ore ha attraversato la Campania ha provocato danni anche a Pompei, dove le raffiche hanno messo in pericolo strutture collocate all’esterno degli edifici e delle attività commerciali. Nel centro cittadino si sono vissuti momenti di particolare tensione per un serbatoio d’acqua che, dopo essersi sganciato dalla propria posizione, è rimasto pericolosamente sospeso in alto, con il rischio di cadere sulla strada.L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale, che ha isolato la zona e avviato le operazioni necessarie a scongiurare la caduta del manufatto. Non si segnalano persone ferite.Piazza Bartolo Longo colpita dalle rafficheTra le aree maggiormente interessate dalle conseguenze del maltempo c’è piazza Bartolo Longo. Qui la forza del vento ha danneggiato gli allestimenti esterni di alcuni esercizi commerciali, trascinando via ombrelloni e pedane e lasciando a terra parti delle strutture.Le installazioni, normalmente utilizzate per accogliere clienti e visitatori negli spazi all’aperto, non hanno retto alle folate più intense. La situazione ha restituito l’immagine di una piazza segnata dagli effetti della perturbazione, con materiali e arredi spostati o divelti.Il serbatoio rimane in bilico sopra la stradaL’allarme più serio è scattato nelle vicinanze del centro, quando un grande serbatoio destinato alla raccolta dell’acqua si è staccato dai piani superiori di un fabbricato. La struttura non è precipitata, ma è rimasta in una posizione instabile, esposta al rischio di caduta.La presenza del contenitore sospeso ha reso necessario intervenire rapidamente per impedire che potesse finire sulla carreggiata o in un’area frequentata dai cittadini. Gli agenti della Polizia Municipale hanno quindi provveduto a delimitare lo spazio sottostante, impedendo il passaggio e mettendo in sicurezza la zona interessata.Intervento dei vigili urbani, nessun feritoLe operazioni sono state coordinate sul posto dal comandante della Polizia Municipale di Pompei, il colonnello Gaetano Petrocelli. Gli agenti hanno gestito la chiusura dell’area e le attività necessarie per affrontare la situazione di pericolo e mettere in sicurezza il serbatoio.La giornata si è conclusa senza conseguenze per l’incolumità delle persone, ma con diversi danni materiali provocati dal maltempo. Gli episodi registrati in città confermano quanto le raffiche possano rappresentare un rischio non soltanto per la circolazione, ma anche per gli arredi urbani e per gli oggetti collocati su terrazzi e piani elevati degli edifici.