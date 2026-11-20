IL CEDIMENTO Grosso pino si abbatte sulle case

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione

Momenti di intervento in via Posillipo, a Napoli, dove un grosso pino è improvvisamente caduto, abbattendosi sui fabbricati sottostanti. L’albero si trovava all’interno di una proprietà privata e, dopo il cedimento, è finito sulle strutture presenti nella zona.Vigili del Fuoco al lavoro per rimuovere l’alberoSul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione. Per consentire lo smaltimento corretto, i soccorritori stanno tagliando il tronco in più sezioni, così da poterlo movimentare e allontanare.Polizia Municipale per la gestione del trafficoPresente anche la Polizia Municipale, che sta coordinando la circolazione nell’area interessata dall’intervento. Le operazioni proseguono per liberare la zona e completare la rimozione del pino caduto.