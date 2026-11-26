CRIMINALITA' Gli estorsori della camorra fermati grazie alle intercettazioni

I dettagli emergono dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli

Una conversazione registrata di nascosto e consegnata ai Carabinieri insieme alla denuncia. È da questo elemento che prende forma uno dei passaggi più significativi dell’inchiesta sulle presunte estorsioni ai danni di alcune imprese di Vico Equense. Un incontro che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe potuto rimanere confinato alle parole pronunciate nel piazzale di un’azienda e che invece è diventato uno dei tasselli principali di un’indagine costruita attraverso testimonianze, intercettazioni, immagini di videosorveglianza e riscontri sul territorio.Al centro della vicenda c’è la scelta di un imprenditore di non cedere alle presunte pressioni, conservare una prova dell’incontro e rivolgersi alle forze dell’ordine. Un passaggio particolarmente delicato, considerando che, secondo l’ipotesi accusatoria, dall’altra parte sarebbero state coinvolte persone vicine agli ambienti criminali dei Monti Lattari.I dettagli emergono dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di Michele Ferraro e Antonio Piombino, ritenuti dagli inquirenti vicini al clan Di Martino.La registrazione dell’incontro e le richieste di denaroUno dei primi elementi raccolti dagli investigatori riguarda proprio la conversazione registrata dall’imprenditore durante l’incontro con gli uomini che, secondo l’accusa, avrebbero avanzato richieste estorsive.Nell’audio sarebbero emersi riferimenti alla somma richiesta, alle modalità con cui reperire il denaro e alle pressioni esercitate nei confronti dell’imprenditore. La registrazione ha consentito ai Carabinieri di confrontare quanto raccontato nella denuncia con le parole effettivamente pronunciate durante il colloquio.Un riscontro importante per l’attività investigativa, che non si è però fermata alla documentazione consegnata dalla vittima. I militari della Compagnia di Sorrento hanno infatti sviluppato ulteriori accertamenti per verificare la ricostruzione dei fatti e individuare eventuali conferme esterne.Le intercettazioni e le telecamere ricostruiscono gli spostamentiTra gli elementi acquisiti figurano anche le conversazioni ambientali registrate il 23 e il 30 maggio scorso, che hanno permesso agli investigatori di approfondire i rapporti e i dialoghi tra gli indagati.Un altro passaggio centrale riguarda il 28 maggio, giorno in cui nel cantiere di un’impresa locale sarebbe stato lasciato un biglietto intimidatorio. Per ricostruire quanto accaduto, i Carabinieri hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, sia pubblici sia privati.I filmati hanno consentito di esaminare i percorsi delle automobili, le soste e gli incontri dei due uomini, ricostruendo una parte dei loro movimenti nella giornata. A queste verifiche si è aggiunta la geolocalizzazione dei dispositivi, utilizzata per confrontare gli spostamenti con i luoghi indicati nelle denunce.Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la sequenza ricostruita dagli investigatori sarebbe compatibile con il racconto di uno dei due imprenditori che avrebbero subito le presunte richieste estorsive. Sono stati analizzati anche i passaggi successivi davanti al cantiere, con immagini utili a verificare la presenza dei soggetti nei luoghi interessati.Il capitolo delle armi: sequestrato un revolver con matricola abrasaNell’inchiesta c’è anche un filone relativo alla disponibilità di armi. Il 9 giugno 2026 alcune conversazioni ambientali avrebbero attirato l’attenzione degli investigatori sulla possibile presenza di una pistola.Nei dialoghi, secondo quanto ricostruito, si faceva riferimento a un'arma e alla sua presenza all’interno di un’abitazione. Poche ore dopo, i Carabinieri sono intervenuti eseguendo una perquisizione, nel corso della quale è stato trovato e sequestrato un revolver marca Arta Arms con matricola abrasa, risultato introdotto clandestinamente in Italia.Per Michele Ferraro è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa contestata di porto in luogo pubblico dell’arma, mentre ad Antonio Piombino è stato contestato il concorso nella vicenda.Un’indagine costruita attraverso diversi riscontriLe registrazioni realizzate dall’imprenditore, le testimonianze, le intercettazioni ambientali, le immagini delle telecamere e i dati di geolocalizzazione compongono il quadro investigativo illustrato nell’ordinanza.È sulla base di questo insieme di elementi che il gip ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dei due indagati, ritenuti dagli inquirenti vicini al clan Di Martino.Le contestazioni dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.