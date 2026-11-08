IL CASO Giudici corrotti con "formaggio" e feste di lusso

Nuovi particolari sul presunto sistema corruttivo emergono dall’invito a dedurre notificato il 6 novembre dalla Procura regionale della Corte dei Conti

Denaro contante, indicato con nomi in codice come “mozzarelle” e “formaggio”, ma anche regali e occasioni di intrattenimento offerte senza alcun costo. Sarebbero state queste alcune delle modalità utilizzate per ottenere decisioni favorevoli nelle controversie fiscali davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno. In alcuni casi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati si sarebbero persino vantati di riuscire a far annullare i tributi durante la camera di consiglio, e in tempi rapidissimi: «In pochi secondi».Nuovi particolari sul presunto sistema corruttivo emergono dall’invito a dedurre notificato il 6 novembre dalla Procura regionale della Corte dei Conti a cinque persone, tra ex magistrati tributari ed ex funzionari: Fernando Spanò, Giuseppe De Camillis, Teodoro Tascone, Giuseppe Naimoli e Salvatore Sammartino.Il conto per le casse pubbliche: 13,7 milioni di euroAl centro dell’iniziativa della magistratura contabile c’è un presunto danno erariale quantificato in 13,7 milioni di euro. La cifra comprende anche le somme che l’amministrazione pubblica non avrebbe potuto riscuotere a causa dell’annullamento dei tributi, che secondo l’accusa sarebbe stato ottenuto attraverso condotte corruttive.Le indagini sono state condotte dai vice procuratori Gianluca Bragò e Davide Vitale, sotto il coordinamento del procuratore Giacinto Dammicco. Nelle scorse ore, inoltre, è stato disposto il sequestro di beni nei confronti di due delle persone coinvolte nella vicenda.Tra gli elementi riportati nell’atto della Corte dei Conti compare anche un episodio che, secondo la ricostruzione, mostra come i presunti vantaggi non si sarebbero limitati alle consegne di denaro. Un imprenditore interessato a ottenere decisioni favorevoli avrebbe infatti messo a disposizione gratuitamente la struttura di sua gestione per organizzare una festa di compleanno, durante la quale sarebbero stati previsti anche regali.Le indagini partite nel 2019La vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 2019, quando il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno avviò un’attività investigativa coordinata dalla Procura. Gli accertamenti portarono alla luce diversi episodi nei quali alcuni funzionari e giudici della Commissione tributaria regionale della Campania, nella sede distaccata salernitana, sarebbero stati coinvolti in un sistema di presunte manipolazioni delle decisioni.Le controversie riguardavano contenziosi fiscali che, in primo grado, si erano conclusi con pronunce favorevoli all’Erario. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’esito dei successivi giudizi sarebbe stato modificato in cambio di pagamenti e altri benefici destinati a chi poteva intervenire sulle decisioni.L’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Salerno si era concentrata su dieci episodi corruttivi, con il coinvolgimento anche di imprenditori conosciuti sul territorio.Le dichiarazioni degli imputati e il presunto sistema di intermediariPer ricostruire i fatti, la Guardia di Finanza ha acquisito anche la sentenza pronunciata nel 2021 nell’ambito del procedimento penale, oltre alle dichiarazioni rese dagli imputati. L’invito a dedurre della Corte dei Conti richiama in particolare le dichiarazioni di Giuseppe Naimoli, Salvatore Sammartino, Fernando Spanò e Giuseppe De Camillis.Nel provvedimento si sottolinea che quelle dichiarazioni sarebbero state considerate pienamente confessorie nelle sentenze che hanno definito i singoli giudizi. Durante gli interrogatori, secondo quanto riportato nell’atto, sarebbe stata ammessa l’esistenza di un sistema consolidato di intermediari e facilitatori, capaci di muoversi tra gli uffici amministrativi e giudiziari della Commissione tributaria regionale di Salerno.La ricostruzione investigativa fa riferimento anche al presunto coinvolgimento di giudici e di un presidente di sezione. Un quadro che la magistratura contabile sta ora valutando sotto il profilo delle conseguenze economiche per le finanze pubbliche, con una contestazione che supera i 13 milioni di euro.L’invito a dedurre rappresenta un passaggio del procedimento davanti alla Corte dei Conti e consente ai destinatari di presentare le proprie difese rispetto agli addebiti contestati.