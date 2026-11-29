LE RICERCHE Georgia scomparsa, l'incubo del rapimento

Un elemento centrale dell’inchiesta è il ritrovamento dell’automobile della quarantaduenne

La scomparsa di Georgia Ghignola, 42 anni, assume contorni sempre più inquietanti. La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per sequestro di persona nell’ambito delle indagini sulla sparizione della donna, di cui non si hanno notizie da circa venti giorni. Al momento non è possibile stabilire che cosa le sia accaduto, ma gli investigatori stanno approfondendo ogni pista per ricostruire gli ultimi movimenti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Georgia viveva dal 2023 a Ottati, piccolo centro sui Monti Alburni, in provincia di Salerno, dove alloggiava in un bed and breakfast. Lavorava come insegnante online, seguendo studenti a distanza. La denuncia di scomparsa è stata presentata il 18 novembre dall’ex marito, residente a Milano. La donna, tuttavia, potrebbe essere sparita già diversi giorni prima.

Gli ultimi segnali digitali finora individuati risalirebbero infatti a domenica 8 novembre, quando sarebbe stato registrato l’ultimo accesso al suo profilo WhatsApp. Da quel momento non sarebbero emerse ulteriori tracce certe della sua presenza.

Il computer e il cellulare nell’auto abbandonata a Controne

Un elemento centrale dell’inchiesta è il ritrovamento dell’automobile della quarantaduenne, individuata mercoledì 18 novembre a Controne, a circa 15 chilometri da Ottati. La vettura era stata lasciata nei pressi dell’area picnic «Le Sorgenti», lungo la Strada Regionale 488, non lontano dal fiume Calore.

All’interno dell’abitacolo sono stati recuperati il computer portatile, il telefono cellulare e altri effetti personali della donna. La Procura ha disposto il sequestro dei dispositivi, affidati ai tecnici informatici per gli accertamenti. L’obiettivo è individuare eventuali informazioni utili a ricostruire gli spostamenti di Georgia, i suoi contatti e le circostanze che hanno preceduto la scomparsa.

La zona in cui è stata rinvenuta l’auto è caratterizzata da un territorio montuoso e dalla presenza di diverse cavità naturali. Nelle vicinanze si trovano, tra le altre, le grotte di Castelcivita e quelle di Pertosa.

Sospese le ricerche sul campo, ma l’attività investigativa continua

Dopo il ritrovamento della vettura erano scattate le operazioni di ricerca, proseguite per due giorni con l’impiego di elicotteri, sommozzatori e unità cinofile specializzate, compresi i cani molecolari. Alle attività hanno partecipato diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Salerno.

Il dispositivo di soccorso, coordinato dalla Prefettura, è stato sospeso il 26 novembre, in attesa degli esiti degli accertamenti tecnici sui materiali recuperati. La conclusione delle ricerche organizzate sul territorio non equivale però a un’interruzione delle indagini: la Procura continua a lavorare sul caso e l’ipotesi di sequestro di persona rappresenta uno dei filoni investigativi aperti.

L’appello di Penelope Campania: «Ogni segnalazione può essere importante»

Nel frattempo resta diffusa la scheda identificativa di Georgia, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla o fornire indicazioni utili. La donna è alta circa un metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha i capelli castani e gli occhi verdi.

L’associazione Penelope Campania, impegnata nel supporto alle famiglie delle persone scomparse, ha rivolto un appello agli abitanti di Ottati, Castelcivita e Controne, chiedendo di segnalare qualsiasi informazione sugli ultimi spostamenti o sulle frequentazioni della quarantaduenne.

«Chiunque abbia informazioni, dettagli o elementi che possano essere utili a ricostruire gli ultimi spostamenti o le ultime frequentazioni di Georgia è invitato a contattarci», ha dichiarato l’avvocato Carmela Landi. L’associazione invita anche chi fosse in possesso di particolari apparentemente secondari a farsi avanti, assicurando la massima riservatezza e la possibilità di inviare segnalazioni in forma anonima.

Gli investigatori attendono ora gli esiti delle analisi sui dispositivi elettronici e proseguono gli accertamenti per chiarire che cosa sia successo alla donna dopo le ultime tracce digitali dell’8 novembre.