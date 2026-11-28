GLI ASSEGNI Genitori separati, partiti i bonifici per il contributo fitti

L’agevolazione è pensata per aiutare madri e padri che, dopo la fine della relazione, devono affrontare i costi di una nuova sistemazione abitativa

Si avvicina il momento dell’accredito per migliaia di genitori che, dopo una separazione o un divorzio, hanno ottenuto il diritto al sostegno economico per le spese della nuova abitazione. Sono 7.402 le persone ammesse al contributo affitto: secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i primi bonifici sono attesi nei prossimi giorni e l’intera platea dovrebbe ricevere le somme spettanti entro dicembre.La procedura ha compiuto un passaggio decisivo questa settimana, con la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato di tutti i 21 decreti di pagamento. Si entra così nella fase conclusiva dell’iter che porterà le risorse direttamente ai beneficiari.Quanto spetta e quali spese copre il contributoL’agevolazione è pensata per aiutare madri e padri che, dopo la fine della relazione, devono affrontare i costi di una nuova sistemazione abitativa.Il sostegno può arrivare a coprire il 50% del canone di locazione, con un limite massimo di 500 euro al mese. Nell’arco di dodici mesi, l’importo può quindi raggiungere i 6.000 euro.La misura punta ad alleggerire una delle principali difficoltà economiche che possono accompagnare la separazione: sostenere contemporaneamente le spese per la nuova casa e quelle legate al mantenimento dei figli.Dal 2027 il Fondo avrà 30 milioni in piùIl Ministero ha annunciato anche un rafforzamento delle risorse disponibili per il prossimo anno. A partire dal 2027, la dotazione del Fondo crescerà di 30 milioni di euro, passando dagli attuali 20 a un totale di 50 milioni.L’incremento, fortemente sostenuto dal ministro Matteo Salvini, mira ad ampliare il sostegno economico destinato ai genitori che devono trovare un’abitazione autonoma dopo la fine del matrimonio o della convivenza.Il ministro ha espresso soddisfazione per i tempi con cui si è arrivati alla fase dei pagamenti, sottolineando la possibilità di completare le erogazioni entro la fine dell’anno.Chi sono i beneficiari: prevalgono i padri e la fascia 45-54 anniI dati diffusi dal dicastero offrono anche un quadro delle persone che hanno ottenuto il contributo. La maggioranza, pari all’88%, è in possesso della cittadinanza italiana.Sul totale degli ammessi, i padri rappresentano il 56,9%, mentre le madri costituiscono il restante 43,1%. Quasi un beneficiario su due ha almeno due figli, elemento che evidenzia il peso delle responsabilità familiari nella platea interessata dalla misura.Per quanto riguarda l’età, oltre la metà delle richieste accolte proviene da genitori compresi tra i 45 e i 54 anni.Con l’avvio dei bonifici e il previsto aumento delle risorse dal 2027, il contributo si prepara dunque a diventare uno strumento di sostegno più ampio per chi, dopo una separazione, deve affrontare il costo di una nuova abitazione.