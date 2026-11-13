L'OPERAZIONE Furto in casa a Pompei, arrestati tre ladri

La posizione dei tre dovrà essere valutata nel corso del procedimento giudiziario

Avrebbero escogitato un sistema per entrare in una casa vacanze a Pompei senza pagare il soggiorno e, una volta all’interno, avrebbero approfittato dell’accesso all’appartamento per portare via diversi oggetti. È questa l’ipotesi investigativa alla base dell’indagine che ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, un uomo di 30 anni e due di 33.Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, ed è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Pompei tra Angri e San Marzano sul Sarno, dove si trovavano gli indagati.La ricevuta utilizzata per ottenere l'alloggioAl centro della ricostruzione degli investigatori c'è un presunto pagamento mai effettuato. I tre, secondo quanto contestato, avrebbero presentato al proprietario della struttura una falsa attestazione di bonifico, facendo così credere che il costo della permanenza fosse stato regolarmente saldato.La documentazione esibita avrebbe consentito loro di ottenere la disponibilità dell'appartamento e di accedervi senza che il corrispettivo del soggiorno fosse effettivamente arrivato al destinatario.Dall'accesso alla casa alla sottrazione degli oggettiUna volta entrati nell'abitazione, i tre avrebbero messo in atto il furto contestato nell'inchiesta. Il valore complessivo dei beni che sarebbero stati sottratti è stato quantificato in circa 1.300 euro.Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno portato a ricostruire il presunto meccanismo, nel quale la truffa legata al falso bonifico sarebbe stata funzionale a ottenere l'accesso all'immobile.Il provvedimento eseguito tra Angri e San MarzanoConclusa la fase esecutiva e svolte le formalità previste, i tre indagati sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni. Per tutti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.L'indagine riguarda le ipotesi di truffa e furto aggravato in abitazione. La posizione dei tre dovrà essere valutata nel corso del procedimento giudiziario: il provvedimento cautelare non equivale a una dichiarazione di colpevolezza.