VIOLENZA Furto a La Cartiera, nella fuga prende a botte il vigilante

La pattuglia era impegnata nei servizi di controllo del territorio quando è stata indirizzata sul posto dopo una richiesta di soccorso

Aveva appena sottratto della merce da un supermercato e, per riuscire a fuggire, si è scagliato contro il vigilante intervenuto per fermarlo. È stato arrestato così, mentre l’aggressione era ancora in corso, un uomo di 40 anni sorpreso dalla Polizia di Stato all’interno di un punto vendita del centro commerciale La Cartiera di Pompei.Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di reato di rapina impropria e lesioni aggravate. L’intervento degli agenti ha impedito all’uomo di allontanarsi e ha interrotto l’aggressione ai danni dell’addetto alla sicurezza.L’intervento dopo la richiesta di soccorsoA raggiungere il centro commerciale è stato il personale dell’Ufficio Volanti del commissariato di Pompei, diretto dal vicequestore Giuseppe Nicotera. La pattuglia era impegnata nei servizi di controllo del territorio quando è stata indirizzata sul posto dopo una richiesta di soccorso.Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il quarantenne ancora impegnato a colpire il vigilante, nel tentativo di liberarsi e guadagnare la fuga dopo il furto.Gli agenti sono intervenuti bloccandolo prima che riuscisse a dileguarsi. Secondo quanto ricostruito, la violenza dell’aggressione avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi per l’addetto alla sicurezza.Senza documenti e senza dimora stabileDagli accertamenti è emerso che l’uomo era privo di documenti d’identità e non aveva una dimora stabile. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio degli inquirenti.L’arresto dovrà essere sottoposto alla valutazione dell’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla convalida del provvedimento. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.