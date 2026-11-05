L'INCENDIO Furgone in fiamme mentre è in marcia, panico in strada

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare il rogo e impedire che l'incendio potesse provocare ulteriori criticità

Momenti di apprensione lungo via Nazionale Torrette, dove un veicolo in movimento è stato improvvisamente interessato da un incendio. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.L'incendio durante la marciaAttimi di paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, per un furgone che ha preso fuoco mentre percorreva via Nazionale Torrette. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, arrivati sul posto con una squadra per affrontare l'emergenza.Le fiamme hanno interessato il veicolo, costringendo il conducente a mettersi rapidamente in salvo. L'uomo, di mezza età, è riuscito a uscire dal furgone senza riportare ferite.L'intervento dei pompieriI Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare il rogo e impedire che l'incendio potesse provocare ulteriori criticità. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno completato le operazioni necessarie a mettere in sicurezza il mezzo e la zona coinvolta.Per il conducente, oltre allo spavento legato all'improvviso incendio, non si sono registrate conseguenze fisiche.Carabinieri sul posto per la viabilitàIn via Nazionale Torrette sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno collaborato alla gestione della circolazione e svolto gli accertamenti di competenza.Resta da chiarire che cosa abbia provocato l'incendio del furgone: al momento non sono state indicate cause ufficiali.