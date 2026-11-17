MALTEMPO Fulmine colpisce il campanile e lo danneggia gravemente

Il fulmine ha interessato anche il tetto, compromettendone una parte e favorendo l'ingresso dell'acqua piovana all'interno

Un violento fulmine ha colpito la chiesa madre di Cosentini, frazione di Montecorice, provocando danni a uno degli edifici più rappresentativi della comunità. La scarica elettrica ha interessato il campanile, facendo staccare la croce che si trovava sulla sua sommità, e ha compromesso diverse componenti architettoniche della struttura religiosa.A rendere noto quanto accaduto è stato il parroco, don Giovanni Cairone, che ha segnalato le conseguenze dell'impatto sia sulla parte esterna sia negli ambienti interni della chiesa.Danneggiati campanile e coperturaI danni non riguardano soltanto la torre campanaria. Il fulmine ha interessato anche il tetto, compromettendone una parte e favorendo l'ingresso dell'acqua piovana all'interno dell'edificio. Le infiltrazioni hanno raggiunto alcuni spazi interni, mentre l'impianto elettrico ha smesso di funzionare, lasciando la chiesa completamente priva di corrente.La situazione richiede verifiche tecniche per stabilire con precisione l'estensione dei danni. Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni strutturali del campanile e delle altre parti coinvolte, così da accertare che non vi siano rischi per la sicurezza.Sospese le celebrazioni domenicaliLe conseguenze dell'evento hanno reso necessario interrompere temporaneamente le attività religiose. Le celebrazioni domenicali sono state sospese e non riprenderanno fino a quando non arriverà una nuova comunicazione.Una decisione legata alla necessità di effettuare i controlli e valutare gli interventi indispensabili prima di consentire nuovamente l'accesso e l'utilizzo degli spazi.Una colletta per riparare i danniDi fronte alle necessità economiche legate al ripristino della chiesa, il Comitato «Pro Paesi a Monte – La Svolta» ha lanciato una raccolta di solidarietà. L'iniziativa è rivolta a tutta la comunità: fedeli, residenti, famiglie, associazioni e a chiunque desideri offrire un contributo volontario.L'obiettivo è mettere a disposizione risorse per sostenere i lavori necessari a recuperare l'edificio e riportarlo alle condizioni di sicurezza e funzionalità. Per Cosentini, la chiesa madre rappresenta non soltanto un luogo di culto, ma anche un punto di riferimento della vita collettiva: la mobilitazione punta quindi a coinvolgere il maggior numero possibile di persone per affrontare insieme le conseguenze del maltempo.