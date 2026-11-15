LA TRUFFA Finto bancario le porta via 10mila euro

prospettandole un tentativo di accesso fraudolento e la necessità di mettere immediatamente al riparo il denaro

Un raggiro costruito facendo leva sulla paura di perdere i propri risparmi e sulla fiducia nei confronti della banca. È quanto avrebbe subito una donna di 87 anni residente a Fabriano, convinta da un interlocutore telefonico a trasferire tutti i soldi presenti sul proprio conto corrente: 10mila euro. L’uomo si sarebbe qualificato come dipendente dell’istituto di credito, prospettandole un tentativo di accesso fraudolento e la necessità di mettere immediatamente al riparo il denaro.La vicenda è approdata in tribunale, dove la pensionata ha ricostruito le fasi della telefonata e le indicazioni ricevute. Sul banco degli imputati c’è un uomo di 41 anni, originario di Napoli, accusato di truffa.L’allarme sui presunti movimenti sospettiIl contatto sarebbe avvenuto mentre l’anziana si trovava fuori casa per fare la spesa. Dall’altra parte della linea, una persona che si sarebbe presentata come operatore bancario le avrebbe segnalato la presenza di due disposizioni di pagamento, entrambe da 300 euro, che sarebbero state richieste utilizzando il suo conto.Alla risposta della donna, che avrebbe negato di aver autorizzato quelle operazioni, il presunto impiegato avrebbe prospettato uno scenario ancora più preoccupante: qualcuno starebbe cercando di entrare in possesso dei suoi dati bancari e la polizia sarebbe già stata informata della situazione.Un racconto che, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, avrebbe alimentato il timore di un’imminente sottrazione dei risparmi. L’interlocutore non avrebbe interrotto la chiamata, accompagnandola telefonicamente anche nella fase successiva.Il trasferimento dell’intera disponibilitàSeguendo le istruzioni ricevute, l’87enne si sarebbe recata allo sportello della banca. Qui le sarebbe stato chiesto di effettuare un’operazione definita di verifica, con un importo pari a tutta la somma disponibile sul conto: 10mila euro.Il primo tentativo, impostato come bonifico urgente, non sarebbe stato completato. Il presunto operatore avrebbe allora suggerito una modalità diversa, chiedendo alla donna di procedere con un trasferimento istantaneo. Questa seconda operazione è andata a buon fine e il denaro è stato inviato.La pensionata ha raccontato di aver mantenuto il contatto telefonico per tutta la durata della procedura, senza interrompere la conversazione. Solo dopo essere rientrata a casa, quando l’uomo le avrebbe detto che poteva stare tranquilla e chiudere la chiamata, avrebbe avuto modo di confrontarsi con il cognato. È stato quel dialogo a farle sospettare di essere caduta in una truffa.I due si sono quindi rivolti nuovamente alla banca, ma il trasferimento non è stato bloccato nell’immediato.Il denaro recuperato e il procedimento giudiziarioL’intervento della polizia avrebbe impedito che la somma fosse effettivamente incassata dall’uomo oggi imputato. I 10mila euro sono stati in seguito restituiti alla legittima proprietaria, ma il recupero del denaro non ha chiuso la vicenda sul piano giudiziario.La donna, assistita dall’avvocata Cesira Carnevali e costituitasi parte civile, è stata ascoltata venerdì scorso davanti alla giudice Martina Marinangeli. Nel corso dell’udienza ha ripercorso il contenuto della telefonata, le rassicurazioni ricevute e il modo in cui sarebbe stata indotta a disporre il bonifico.La prossima tappa del processo è prevista per il 18 dicembre. In quella data dovrebbe essere ascoltato il quarantunenne, qualora decida di sottoporsi all’esame, con l’assistenza della propria legale, l’avvocata Lucia Stecconi.Da chiarire chi ci fosse davvero dietro la telefonataTra gli aspetti ancora da accertare c’è anche l’identità della persona che avrebbe contattato l’anziana. Non sarebbe infatti dimostrato che l’uomo che si è presentato al telefono come dipendente della banca sia lo stesso soggetto intestatario del conto sul quale sono confluiti i 10mila euro.Un elemento che dovrà essere valutato nel corso del procedimento, insieme alle altre circostanze della vicenda. L'imputato resta presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva.