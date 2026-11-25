IL DELITTO Femminicidio Martina, Tucci tornò a casa con un telo sul sangue

Al centro dell’udienza anche la deposizione di Marcello Carbonaro, padre della ragazza

Un telo di plastica per coprire gli abiti e nascondere le macchie di sangue. È quanto mostrerebbe un’immagine registrata da una telecamera di sorveglianza e acquisita dagli investigatori: Alessio Tucci, accusato dell’omicidio di Martina Carbonaro, sarebbe stato ripreso mentre tornava a casa nelle ore successive all’uccisione della quattordicenne. La maglietta che indossava, secondo quanto emerso nel corso del processo, sarebbe stata successivamente gettata e non è mai stata ritrovata.La circostanza è stata ricostruita durante l’udienza celebrata nell’aula 116 del Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento a carico del giovane, reo confesso e imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Martina fu uccisa a colpi di pietra nel maggio scorso e il suo corpo venne ritrovato nell’ex casa del custode dello stadio Moccia di Afragola, in provincia di Napoli.La testimonianza del padre: «Sono distrutto»Al centro dell’udienza anche la deposizione di Marcello Carbonaro, padre della ragazza. Nascosto dietro un paravento e con la voce spezzata dal dolore, l’uomo ha risposto alle domande dell’avvocato Sergio Pisani, ripercorrendo le ore immediatamente precedenti al ritrovamento del corpo della figlia.Nel corso della testimonianza, Carbonaro è tornato più volte sul rapporto di fiducia che la sua famiglia aveva avuto con quella dell’imputato, esprimendo il proprio rammarico per essersi fidato di loro.Alle ricerche di Martina avevano partecipato anche Alessio Tucci e suo padre. Il gruppo si era inizialmente recato a Napoli, per poi raggiungere lo stadio Moccia di Afragola. Una volta arrivati, si erano fermati ai piedi della scalinata che conduce ai locali un tempo utilizzati come abitazione del custode.«L'abbiamo chiamata, abbiamo gridato più volte il suo nome… ma niente», ha raccontato il padre della quattordicenne. Poi ha descritto una sensazione che, ancora oggi, ricorda con particolare intensità: «Ho sentito come un fischio nelle orecchie, qualcosa mi ha impedito di salire su quella scala».Carbonaro ha spiegato che, una volta arrivati in quel punto, lui e la moglie avevano avvertito una sorta di presentimento. Per questo avevano deciso di non rovistare tra i rifiuti presenti nell’area, proprio dove in seguito sarebbe stato individuato il corpo della figlia.Il dolore per la perdita resta insostenibile. «Sono distrutto, non riesco a stare in casa, vedo sempre la sua stanzetta vuota», ha dichiarato l’uomo. Quindi il ricordo delle parole pronunciate dalla madre di Alessio Tucci: «Mi disse che suo figlio non avrebbe mai fatto male a una mosca… invece ci ha distrutto la vita».Le immagini dopo il delitto e la relazione della criminologaTra gli elementi acquisiti agli atti del processo figura anche il filmato della telecamera di sorveglianza che avrebbe ripreso Tucci subito dopo l’omicidio. Nelle immagini, secondo quanto ricostruito durante l’udienza, il giovane rientrerebbe nella propria abitazione coperto da un telo di plastica, utilizzato per nascondere le macchie di sangue presenti sulla maglietta.Quell’indumento sarebbe stato poi gettato e non è stato mai recuperato dagli investigatori. Il filmato costituisce uno degli elementi documentali presenti nel fascicolo processuale e contribuisce alla ricostruzione degli spostamenti dell’imputato dopo il delitto.Nel corso della stessa udienza è stata acquisita anche la relazione della criminologa Roberta Bruzzone. Secondo la sua valutazione, l’omicidio non sarebbe riconducibile semplicemente a un momento in cui Alessio Tucci «aveva perso la testa», ma si inserirebbe, piuttosto, «in una dinamica di violenza progressivamente maturata».Il procedimento prosegue per fare luce sulla morte di Martina, uccisa a soli 14 anni. Tucci, che ha confessato il delitto, resta imputato per omicidio volontario pluriaggravato: le responsabilità penali dovranno essere accertate nel corso del processo.