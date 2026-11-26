LA FRODE Falsi incidenti, condannati giudici e avvocato I NOMI

Al centro del procedimento, una serie di presunte truffe assicurative costruite attraverso sinistri che, secondo gli investigatori, sarebbero stati inventati

Un sistema basato su incidenti stradali simulati, documenti sanitari falsificati e presunte mazzette per ottenere sentenze favorevoli e attivare i risarcimenti delle compagnie assicurative. È il quadro ricostruito dalle indagini condotte a Caserta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, culminate con la condanna di tre giudici di pace in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di quattro avvocati.Al centro del procedimento, una serie di presunte truffe assicurative costruite attraverso sinistri che, secondo gli investigatori, sarebbero stati inventati e presentati come incidenti realmente avvenuti nel territorio casertano. Le pratiche sarebbero state accompagnate da certificazioni e documentazione sanitaria false, utilizzate per sostenere le richieste di risarcimento.Le presunte mazzette e il ruolo dei giudiciL'inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta insieme al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La competenza giudiziaria è stata trasferita a Roma per il coinvolgimento dei tre giudici di pace.Secondo l'impianto accusatorio, alcuni avvocati avrebbero corrisposto denaro e consegnato beni di lusso ai magistrati per ottenere decisioni favorevoli nelle cause risarcitorie. Le sentenze avrebbero così agevolato l'attivazione delle procedure di rimborso nei confronti delle compagnie assicurative, sulla base di incidenti che, secondo la ricostruzione investigativa, non sarebbero mai avvenuti.Gli incidenti fotocopia e le finte vittimeAnalizzando le diverse pratiche, gli investigatori avrebbero individuato una serie di elementi ricorrenti. Gli episodi risultavano collocati in luoghi e momenti differenti, ma presentavano modalità molto simili: in numerosi casi veniva denunciato l'investimento di pedoni sulle strisce pedonali oppure di ciclisti, talvolta anche in sella a tandem.Un'altra circostanza che si ripeteva era l'assenza di interventi delle forze dell'ordine sul luogo del presunto sinistro. Particolari che, messi a confronto, avrebbero consentito agli inquirenti di individuare uno schema comune tra le diverse richieste di risarcimento.Le presunte vittime degli incidenti sarebbero state reclutate a Casal di Principe, in provincia di Caserta. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, ricevevano 150 euro al momento della presentazione della falsa denuncia e potevano ottenere fino a 500 euro in relazione all'esito finale della pratica.Le condanne e le assoluzioniNel dettaglio, sono stati condannati a sette anni di reclusione l'avvocato civilista Giuseppe Luongo e la giudice di pace Maria Gaetana Fulgeri. Sei anni di reclusione sono stati inflitti ai giudici di pace Bruno D'Ursio e Rodosindo Martone.Per gli avvocati Vincenzo Castaldo, Michele Zagaria e Michele Chirico la pena stabilita è di quattro anni e quattro mesi.Sono stati invece assolti i medici Giuseppe D'Amico e Michele D'Amico e Elvira Merola, compagna del giudice Martone.La pubblico ministero romana Alessia Natale aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati, ma aveva formulato richieste di pena inferiori rispetto a quelle poi stabilite dalla giudice.La vicenda giudiziaria riguarda dunque un presunto meccanismo nel quale la simulazione degli incidenti, il reclutamento delle persone chiamate a figurare come danneggiate e le decisioni sulle cause risarcitorie avrebbero costituito passaggi di un unico sistema illecito.